McFly et Carlito invitent Pierre Niney dans une vidéo et créent le buzz avec un faux film

Stars du web que l'on ne présente plus, le duo de youtubeurs McFly et Carlito se sont fait surprendre par le génie comique de l'acteur Pierre Niney. Une vidéo absolument hilarante... qui crée le buzz et donnerait le sourire à la plus triste des sépultures.

En moins de 24 heures, la vidéo a déjà été vue par plus de 3,3 millions de personnes. Il faut dire que si McFly et Carlito ont des audiences à faire pâlir pas mal d'influenceurs français à chacune de leurs apparitions sur la Toile, Pierre Niney a décidé de faire plus fort en prenant un malin plaisir à rivaliser de drôleries et d'inventions face au duo comique.

Et c'est notamment par le biais d'un faux film que la star - prochainement à l'affiche d'OSS 117 avec Jean Dujardin - a rendu dingue ses fans et ceux de McFly et Carlito. Invité dans le cadre de leurs vidéos devenues plutôt rares de canulars téléphoniques, l'acteur a été forcé d'appeler une célèbre directrice de production pour lui faire une petite blague. Il lui fait ainsi croire que les stars du web souhaiteraient lui proposer un projet de film qu'ils auraient co-écrit. Le titre ? «Feuille man» dont Pierre Niney serait le héros. Une sombre histoire déjantée de super-héros bidon en forme d'objet. Une invention que la directrice de production en question a fini par croire. D'autres canulars ont ensuite suivi, tout aussi hilarants, comme un test PCR effectué par un mécanicien, ou un livre qui serait préfacé par l'acteur sur l'histoire mondiale des ongles, avec des jeux de mots totalement hasardeux autour des ongles.

Un buzz autour d'un film totalement bidon

Depuis, les internautes rivalisent d'ingéniosité autour de ce faux film. De quoi laisser l'acteur sans voix, et évidemment ravi de ces reprises et ces créations.

2 MILLIONS de vues en 12H !!!!







Merci de vos messages et visuels ! On essaye d’en lire un maximum ! pic.twitter.com/NsHzJnvLHD — Pierre Niney (@pierreniney) January 3, 2021

A la fin de la vidéo d'une durée de 47 minutes, mais dont le tournage aurait duré plus de quatre heures, le trio se dit fatigué par tant de fou-rires et d'improvisations. Carlito précise même que c'est peut-être la raison qui les a poussé à diminuer la fréquence de ce type de vidéos. McFly de conclure par une proposition d'un nouvel épisode avec une autre star, en attendant les suggestions de leurs abonnés.