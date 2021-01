Eminem revient sur les insultes qu'il avait proférées à l'encontre de Rihanna

Dans une récente interview radio, Eminem a expliqué les raisons qui l’ont poussé à présenter ses excuses à Rihanna dans le titre Zeus, qu'il a dévoilé il y a quelques semaines.

Cette chanson figure sur son nouvel opus intitulé «Music to be Murdered By : Side B». Le rappeur s’y adresse directement à la chanteuse en ces termes : «Toutes mes sincères excuses à Rihanna pour cette chanson qui a fuité. Je suis désolée Rih, je ne voulais pas te faire de peine. Quoi qu’il en soit, c’était mal de ma part», dit Eminem dans ce morceau.

Pour comprendre pourquoi Eminem y présente des excuses, il faut se pencher sur «Things Get Worse» qu’il a enregistré en 2009, et qui a fuité sur internet en 2019. Dans ce titre, on l'entend dire qu’il soutient Chris Brown, l’ex-petit ami de Rihanna condamné pour l’avoir rouée de coups en 2009. Le rappeur y déclare se «ranger du côté de Chris Brown» et ajoute «j’aurais aussi frappé une salope».

Lors de son passage dans Shade 45 sur la station américaine Sirius XM il y a quelques jours, l’interprète de The way I am est revenu sur ce couplet particulièrement violent et insultant. «Premièrement, je me suis demandé comment quelqu’un avait pu l’obtenir, a-t-il déclaré, deuxièmement, je n’ai aucun souvenir d’avoir fait ce couplet, le schéma des rimes ne me semble même pas familier. J’ai donc été pris au dépourvu, je me suis dit : 'Qu’est-ce que c’est que ce bordel ? J’ai vraiment dit ça ?'», s’est-il d’abord défendu, justifiant son dérapage par son état psychologique instable de l’époque, une période durant laquelle il «réapprenait à rapper» après avoir lutté contre sa toxicomanie. «C’était il y a 10 ans, mais ce n’est pas une excuse», admet-il. «Je pense que j’ai dit ça parce que ça rimait et avec le recul, maintenant, je me dis que j’aurais dû y réfléchir à deux fois.»