Les 10 nouvelles séries les plus attendues en 2021

Qui dit multiplication des plate-formes de streaming, dit un nombre toujours plus important de nouvelles séries à se mettre sous la rétine. Pour bien commencer la nouvelle année, voici une liste non exhaustive des nouveautés les plus attendues de 2021.

Super-héros et super-vilains, le Sida dans le Londres des années 1980, un jeu vidéo légendaire adapté pour le petit écran, une nouvelle escapade en Terre du Milieu, etc… Les téléspectateurs vont avoir à leur disposition un large choix de genres et d’ambiances. Et ceci n’est que la partie visible de l’iceberg «sériel» qui les attend tout au long de cette année riche en nouvelles séries.

WandaVision – à partir du 15 janvier sur Disney+

La série Marvel intrigue énormément. Avec une action située après les événements d’Avengers : Endgame, WandaVision suivra les aventures de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen). La Scarlet Witch des films Avengers pourrait y pleurer la mort de Vision, l'androïde doué de conscience qui protégeait l'une des pierres de l'Infini ayant été tué par Thanos dans Infinity War.

La bande annonce dévoilée par Disney+ laisse entrevoir un début façon «sitcom américaine» des années 1950, avec un tournage en public et une image en noir et blanc. La série devrait, ensuite, proposer un scénario plus classique qui s’inscrira très probablement dans le concept du multivers de la Phase 4 du MCU.

Bienvenue à Westview. #WandaVision, une série Disney+ Original par Marvel Studios, en streaming dès le 15 janvier sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/cFHlTcdcgY — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) December 25, 2020

«C’est tellement avant-gardiste, étrange et désordonné, puis ça se déplace sans transition vers un territoire plus familier. Mais l’endroit où cela commence est tellement bizarre», a confié Paul Bettany, l’interprète de Vision, dans une interview à propos de WandaVision.

It’s a sin – début 2021 sur Canal+

Signée par Russell T. Davis (Queer as Folk), It’s a sin traverse la Manche (où elle est diffusée sur Channel 4) pour débarquer sur Canal+ avec ses 5 épisodes qui suivront trois amis gays – Ritchie, Roscoe et Colin – au moment où ils s’installent à Londres en 1981. Leur entrée dans la vie d’adulte est marquée par les déboires amoureux, la volonté de réaliser leurs rêves, les tensions familiales… et la propagation du virus du SIDA au sein de la communauté gay.

It’s a sin est portée par un casting en or, à commencer par Olly Alexander (Skins), acteur et chanteur du groupe Years & Years, mais aussi Neil Patrick Harris, Stephen Fry, Keeley Hawes et Tracy-Ann Oberman. Une série aussi énergique que bouleversante sur cette période particulièrement sombre vécue par toute une génération, dont le showrunner lui-même.

«J’ai vécu ces moments-là, et il m’a fallu des décennies pour en arriver à cette série. Alors que le temps passe, il existe un vrai danger que cette histoire tombe dans l’oubli. C’est donc un honneur d’écrire pour ceux que nous avons perdus, et pour ceux qui ont survécu», expliquait notamment Russell T. Davis, 57 ans, au site américain Digital Spy en décembre dernier.

Paris Police 1900 – à partir du 8 février sur Canal+

La Création Originale de Canal+ propose cette nouvelle série en 8 épisodes créée par l’auteur de bande dessinée, Fabien Nury (La Mort de Staline, Guyane). L’histoire débute à Paris, en 1899, au moment où la République – affaiblie par l’affaire Dreyfus et la mort du président Félix Faure – se retrouve prise en étau entre les ligues nationalistes et antisémites, et la menace anarchiste. Quand le cadavre d’une inconnue est repêché dans la Seine, Antoine Jouin, un jeune inspecteur ambitieux de la brigade criminelle, est chargé de mener l’enquête.

Lui et l’avocate Jeanne Chauvin comprennent rapidement que cette affaire s’annonce plus complexe qu’en apparence. Le dossier est également suivi de près par Joseph Fiersi, un inspecteur corrompu qui utilise la courtisane Meg Steinheil pour glaner des informations confidentielles. Ces personnages que tout oppose vont être contraint d’unir leurs forces pour empêcher un coup d’État.

© Canal+ / D.R.

Avec Jérémie Laheurte, Evelyne Brochu, Thibaut Evrard, Marc Barbé, Eugénie Derouand, Patrick D’assumçao, Alexandre Trocki, et Hubert Delattre.

Loki – en mai 2021 sur Disney+

Peut-être la plus attendue des séries Marvel à venir sur Disney+, Loki voit Tom Hiddleston reprendre le rôle du frère de Thor après que celui-ci ait réussi à prendre la fuite dans Anvengers : Endgame en utilisant le Tesseract. Et c’est justement le devenir de son personnage que la série va présenter aux téléspectateurs. D’après la bande annonce, Loki va se retrouver face à la TVA (Time Variance Authority), la police temporelle du multivers Marvel. Et voyager à plusieurs époques différentes.

Pour le moment, Disney+ n’a pas dévoilé d’informations précises sur le scénario exacte de Loki. On sait toutefois que, contrairement aux autres séries Marvel (pour le moment), il est déjà prévu de lui donner deux saisons. Ce qui laisse présager une vraie ambition scénaristique.

Fondation – courant 2021 sur Apple TV+

Plutôt discret dans le paysage des plate-formes de streaming, Apple TV+ pourrait frapper un grand coup avec Fondation, l'adaptation de ce monument de la littérature d’Isaac Asimov, dont le récit s’étale sur 1.000 ans. Rien que la bande-annonce suffit à vous donner des frissons.

L’histoire se déroule dans un futur lointain, à un moment où l’humanité a colonisé la galaxie, et s’est organisée en Empire galactique autour de la capitale, Trantor. Le chercheur Hari Seldon, inventeur de la psychohistoire, prédit la chute à venir de l’Empire, qui sera immédiatement suivi par une longue période dominée par les ténèbres. Ce dernier croit pourtant savoir comment réduire cette ère de barbarie, et faciliter la naissance d’un Second Empire, en protégeant le savoir de la civilisation. Un projet qui porte un nom : le Plan Seldon.

Après plusieurs mises en travaux, finalement abandonnées, l’adaptation de l’œuvre d’Isaac Asimov s’apprête à voir le jour sur le petit écran sous la direction de David S. Goyer, avec Lee Pace et Jared Harris dans les rôles principaux. Fondation pourrait s’imposer comme l’événement majeur dans le monde des séries en 2021. Rien que ça.

American Crime Story : Impeachment – courant 2021 sur FX

Après O.J. Simpson et l’assassinat de Gianni Versace, American Crime Story plante le décor de sa troisième saison au cœur de l’affaire Monica Levinsky, et de l’immense scandale politique que cela a été aux États-Unis à l’époque, menant à une procédure de destitution à l’encontre du président de l’époque, Bill Clinton.

Une série très attendue, d’autant plus que Ryan Murphy, son créateur, a fait appel à Monica Levinsky en tant que coproductrice. Autant dire que cela sent le soufre à pleines narines. Au casting, les téléspectateurs retrouveront Clive Owen dans le rôle de l’ancien président américain, Beanie Feldstein incarnera Levinsky, tandis que Sarah Paulson prêtera ses traits à Linda Tripp, qui jouera un rôle déterminant dans l’affaire.

Jupiter’s Legacy – courant 2021 sur Netflix

Un peu plus de trois ans après le rachat de Millarworld, la société d’édition de comics de Mark Millar, Netflix est enfin prêt à dévoiler le premier projet de cette alliance exclusive, Jupiter’s Legacy. L’histoire est celle d’une première génération de super-héros qui a réussi à imposer une paix durable sur Terre. Désormais, c’est au tour de la suivante de prendre la relève. Une tâche particulièrement difficile pour ces héritiers, loin de se montrer à la hauteur des exploits légendaires de leurs aînés.

Imágenes desde el set de la próxima serie 'JUPITER'S LEGACY', basada en el cómic de Mark Millar y Frank Quitely, que se estrenará en Netflix en 2020. pic.twitter.com/ymjDKa4NSi — RincónFriki (@RinconFriki_ok) August 11, 2019

La série a été placée entre les mains expertes du réalisateur et producteur Steven S. DeKnight (Daredevil, Buffy), dont la qualité du travail est reconnue depuis des années. Les espoirs suscités par son association avec Mark Millar sont colossaux. Au casting, ce n’est pas vilain non plus, avec les présences de Josh Duhamel, Matt Lanter et Ben Daniels.

Halo – courant 2021 sur Showtime

L’adaptation de la saga de jeux vidéo Halo est attendue par toute une communauté de fans depuis des lustres. L’année 2021 devrait être celle où elle verra enfin le jour sur la chaîne américaine Showtime, avec une saison 1 déclinée en 10 épisodes.

C’est l’acteur Pablo Schreiber qui aura la lourde responsabilité d’incarner le Spartan John-117, un super-soldat toujours accompagné de Cortana, une intelligence artificielle présente sous la forme d’un implant neural dans son armure. Et dont la voix sera assurée par Jennifer Lee Taylor (dans la version originale), comme dans le jeu vidéo. Natascha McElhone incarnera le Dr. Catherine Halsey.

Station Eleven – courant 2021 sur HBO Max

Adaptation du roman de science-fiction acclamé par les critiques d’Emily St John Mandel, sorti en 2014, Station Eleven se concentre sur Kristen et une poignée de survivants, vingt ans après qu’une épidémie de grippe a décimé la population sur Terre. Ces derniers sont à la tête d’une troupe de théâtre itinérante qui proposent de divertir les communautés auxquelles ils rendent visite autour de la région des Grands Lacs. Âgée de 8 ans au moment de l’épidémie, Kristen profite des déplacements pour tenter de retrouver des traces de son défunt père, Arthur.

Cette série est particulièrement intrigante pour plusieurs raisons. Tout d’abord, la réalisation a été confiée à Hiro Murai, connu pour son travail sur les séries Barry et Atlanta. C’est la plume de Patrick Somerville, l’homme derrière The Leftovers et de l’excellente Maniac, qui signe le scénario. Et enfin, les téléspectateurs retrouveront l’extraordinaire Mackenzie Davis dans le rôle principal.

Le Seigneur des Anneaux – Fin 2021 sur Amazon Prime Video

Depuis les adaptations cinéma de Peter Jackson, l'univers de Tolkien est célébré dans le monde entier. De quoi rendre impatients des millions de fans lorsqu'Amazon Prime Video a annoncé vouloir adapter pour le petit écran ces histoires mêlant Elfes, nains, humains et anneaux magiques. On sait désormais que l'action ne se déroulera pas pendant le Troisième âge, mais le Deuxième, à savoir plus de 3500 ans avant les exploits de Bilbo, Frodon, Aragorn ou encore Legolas. Mais le fameux anneau unique et son commanditaire Sauron devraient de nouveau être au coeur de l'intrigue, ainsi que l'histoire de l'île de Numénor, dont les habitants sont les ancêtres d'Aragorn.

Si l'apparition du coronavirus a largement perturbé le tournage, les abonnés pourraient - avec un peu de chance - avoir la bonne surprise de découvrir avant la fin de l'année celle qui est dorénavant considérée comme la série télé la plus chère de l'histoire : 250 millions de dollars pour les droits, et environ 200 millions de dollars pour la production de chaque saison (la première est en plein tournage, la deuxième écrite, et trois autres devraient suivre, ainsi qu'un éventuel spin-off).

Côté équipe de tournage, la réalisation est assurée par Juan Antonio Bayona ( L'orphelinat, The Impossible, Jurassic World : Fallen Kingdom ). On retrouvera au casting quelques visages connus, comme Peter Tait (Le Seigneur des anneaux : Le Retour du roi), Maxim Baldry (Years and Year ), Cynthia Addai-Robinson (Arrow, Spartacus), ou encore Peter Mullan (Trainspotting, Westworld, Ozark). Si le ton général devrait être plus adulte que celui des films de Peter Jackson - depuis, Game of Thrones est passé par là - les fans de l'oeuvre littéraire peuvent être rassurés par la présence d'Alan Lee et de John Howe, illustrateurs officiels de l'auteur, parmi les conseillers de la production.