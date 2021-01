Nicki Minaj accusée de plagiat, un rappeur lui réclame 200 millions de dollars

Une sacrée somme. Nicki Minaj est poursuivie en justice par le rappeur Jawara Headley, qui l’accuse d’avoir «volé» l’une de ses chansons et de se l’être appropriée. Il lui réclame 200 millions de dollars.

Le rappeur, également connu sous le pseudonyme Brinx Billons, affirme avoir fait écouter sa version de la chanson «Rich Sex» en 2016 à Nicki Minaj. Il l’accuse de l’avoir ensuite «volée» pour l’inclure dans son album «Queen» sorti en 2018, selon les informations de TMZ. Nicki lui aurait assuré que ce titre deviendrait un succès mondial.

Brix Billons se dit pourtant être le seul auteur, compositeur et producteur à l’origine de ce titre, mais est uniquement crédité comme «auteur» de la chanson, indique le média américain. Il reproche alors à la chanteuse d’avoir copié ses paroles, mais aussi le rythme de la musique, les différents arrangements.

Il a donc poursuivi Nicki Minaj mais également Universal Music Group, Young Money et Cash Money, les labels, et réclame 200 millions d’euros de dommages et intérêts.

Ce n’est pas la première fois que la rappeuse américaine est accusée de plagiat. En 2018, la chanteuse Tracy Chapman avait également assigné Nicki Minaj en justice pour avoir utilisé ses paroles et sa mélodie dans le titre «Sorry».