Star Wars Andor : Diego Luna donne des infos sur la série

Dans un entretien accordé au site américain The Hollywood Reporter, Diego Luna a évoqué le tournage de la nouvelle série Star Wars de Disney+, «Andor», qui sera le préquel du film «Rogue One».

Déclinée en 12 épisodes, Andor suivra les années de formation au sein de la rébellion de son personnage, Cassian Andor, 5 ans avant les événements du film (qui était lui-même un préquel de l’épisode IV de la saga cinématographique initiée par George Lucas). Et Diego Luna est manifestement ravi à l’idée de poursuivre cette aventure sur le petit écran.

«C'est vraiment intéressant de raconter une histoire même si on sait comment elle se termine. La façon dont vous pouvez aborder une telle histoire vous entraîne inévitablement dans un processus de réflexion plus profond. J'ai tendance à utiliser souvent ce mot. Donc, maintenant que vous savez de quoi Cassian est capable, on va pouvoir explorer davantage, et c'est quelque chose qui m'excite beaucoup en tant qu'acteur. Je pense que le format d'une série est incroyable car nous avons beaucoup de temps pour explorer toutes ces couches», explique-t-il à The Hollywood Reporter.

L’acteur ne cache pas non plus son plaisir d’incarner à nouveau ce personnage qui lui a permis de se faire connaître auprès du grand public. «Je suis très enthousiaste à l'idée de retrouver ce personnage parce que j'ai beaucoup aimé l'interpréter, et j'ai été très heureux de ce que le film représente. La façon dont on tourne, ça me rappelle la façon dont on a tourné le film, et la quantité de travail derrière cette série me rappelle le travail nécessaire pour un film. J'ai l'impression qu'on fait un très long film», poursuit-il.

La série Star Wars : Andor est attendue pour la fin de l’année 2021 sur Disney+.