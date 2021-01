Faire comme tout le monde, très peu pour eux. Les stars jouent bien souvent la carte de l’originalité dès lors qu’il s’agit de choisir le prénom de leur progéniture.

Après les désormais célèbres Maddox, Shiloh et Pax de la famille Jolie Pitt, Brooklyn et Harper Seven attribués par les Beckham à deux de leurs enfants ou encore Scout Larue donné par Demi Moore et Bruce Willis à leur seconde fille, ces dernières années les prénoms surprenants sont toujours plébiscités par les personnalités médiatiques.

Voici un tour d’horizon des sobriquets insolites qu'ont choisi entre 2018 et 2020, les stars du grand écran, de la musique, de la planète people, du monde sportif et des affaires. Et la palme du prénom original, si tant est que l'on puisse le considérer comme tel, revient à Elon Musk et son épouse la chanteuse Grimes.

X Æ A Xii MUSK

Ceci n'est pas un nom de code ou un mot de passe, mais bien le prénom que le fortuné PDG de Tesla, également fondateur de SpaceX, et son épouse l'artiste canadienne Grimes ont donné à leur fils, né en mai dernier. Le premier pour la chanteuse, le sixième pour Elon Musk. Un « prénom » qui ne laisse pas indifférent et que le couple avait d'ailleurs été contraint de modifier. En effet, à sa naissance le chérubin avait hérité d'un sobriquet un peu différent : X Æ A-12. Sauf que l'Etat californien l'avait retoqué, invoquant qu'un prénom n'est pas autorisé à contenir de chiffres. Pas de quoi faire douter le chef d'entreprise et la maman du petit garçon qui se sont tournés vers les chiffres romains pour se mettre en conformité avec la loi. Un prénom que la chanteuse a décodé pour le commun des mortels dans un tweet après la naissance de son fils.

•X, the unknown variable



•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)



•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent + (A=Archangel, my favorite song)( metal rat) — (@Grimezsz) May 6, 2020

Raddix Madden

Cameron Diaz, maman pour la première fois à 47 ans, et son époux le guitariste Benji Madden ont eux aussi joué la carte de la créativité, en baptisant leur petite fille, née fin décembre 2019, Raddix. Un prénom qui semble lui aussi avoir été inventé, à moins que les parents ne soient de fervents latinistes. En effet, en latin radix avec un seul « d» est un terme botanique qui signifie «racine». Selon le site américain The Blast, la fillette bénéficie également de deux autres prénoms : Chloe et Wildflower, qui signifie de son côté fleur sauvage, fleur des champs. De quoi confirmer en tout cas l'engouement du couple pour la green attitude et la botanique.

Lyra Antarctica Seaborn Sheeran

En septembre dernier, le chanteur britannique Ed Sheeran et sa compagne Cherry Seaborn ont accueilli une petite fille qu'ils ont baptisé d'un prénom qui chante, Lyra Antarctica. Plusieurs hypothèses ont été avancées quant au choix de ce prénom original. Lyra est en effet le nom d’une constellation et peut aussi faire référence à la lyre, instrument de la mythologie grecque qui renverrait au métier de l'heureux papa. Quant au second prénom du bébé, une théorie a été avancée par le Daily mail. Il pourrait être un clin d'oeil au voyage fait par le couple en Antarctique, comme par hasard neuf mois avant la naissance de leur enfant.

Osian Lark Elliot Jovovich-Anderson

Un prénom original et à rallonge, faute de pouvoir se mettre d'accord, telle a été l'option choisie par l'actrice Milla Jovovich et son mari, le réalisateur et producteur Paul W. S. Anderson. Alors qu'ils ont accueilli leur troisième fille en février 2020, ils ont appelé leur benjamine Osian Lark Elliot. Un prénom que la star du « Cinquième élément» et de « Resident Evil » a détaillé dans un post Instagram. La quadra explique ainsi à propos d'Osian avoir choisi pour sa fillette un prénom gallois masculin se prononçant O-shin. Concernant les deux suivants, ils n'ont pu être départagés, Lark étant plébiscité par son aînée et sa maman, et Elliot, par Milla Jovovich elle-même et son mari, laissant au final la possibilité au bébé de choisir quand elle sera plus grande.

Olympia Bolt

Un prénom symbolique. Alors que l'athlète Usain Bolt, huit médailles d'or olympique au compteur, est devenu papa pour la première fois en mai dernier, le sportif et sa compagne Kasi Bennett, ont tout simplement appelé leur fillette Olympia Lightning Bolt, en référence à l'Olympe, la montagne des Dieux et au surnom de son célèbre papa « Lightning Bolt » : l'éclair. CQFD.

Olympia Lightning Bolt pic.twitter.com/Ovo5PzVQAt — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) July 7, 2020

Amazonie Cassel

Toujours du côté des prénoms symboliques, Vincent Cassel et son épouse Tina Kunakey ont, eux aussi, choisi un prénom qui a du sens. Baptiser sa fille née en avril 2019 Amazonie, n'est pas un acte anodin pour l'acteur comme il l'a expliqué à Vanity fair. Fervent défenseur de la forêt amazonienne, la star, qui a quitté le Brésil où il a habité plusieurs années, a choisi d'appeler son troisième enfant du nom de ce poumon vert, qui subit une déforestation massive. Un acte écologique et militant donc.

Psalm West

Décidemment, les symboles ont la cote du côté des stars. C'est vers une référence biblique que le couple Kim Kardashian et Kanye West se sont tournés pour trouver le prénom de leur quatrième enfant, né en mai 2019. Un petit garçon baptisé Psalm, qui signifie psaume en français. Ce n'est d'ailleurs pas le premier prénom d'inspiration biblique pour lequel le couple a craqué, puisque leur second enfant s'appelle quant à lui Saint. La famille West-Kardashian est une habituée des prénoms qui sortent de l'ordinaire. Leur aînée ayant été baptisée North et sa petite sœur, la troisième de la fratrie, Chicago.

Stellar Youn

Michael Youn a souvent joué la carte de l'originalité dans sa carrière. Il n'a pas dérogé à cette règle de conduite en choisissant avec sa compagne Isabelle Funaro le prénom de son deuxième enfant, un petit garçon né en juillet 2019, qu'ils ont prénommé Stellar. Une naissance qu'il avait d'ailleurs annoncé en écrivant sur Twitter avec un message tout trouvé : « Une étoile s'est posée. Bienvenue sur terre, Stellar».

4 juillet 2019... Une étoile s’est posée.



Bienvenue sur terre, STELLAR.



Le petit-bonhomme se porte bien.



La maman se repose.



Le papa est fou de joie.



Et le frère et la sœur dansent la gigue dans les couloirs de la maternité.



Love pic.twitter.com/ATm5eHOTx0 — Michael Youn (@MichaelYoun) July 4, 2019

Kulture Kiari Cephus

En juillet 2018, la rappeuse Cardi B a donné naissance avec son mari le rappeur Offset à une petite fille. Un bébé star au prénom résolument surprenant : Kulture Kiari Cephus. Un prénom qui doit tout à son papa. De son vrai nom, le rappeur s'appelle en effet Kiari Candrell Cephus, sans compter que le premier prénom de l'enfant - Kulture - fait référence aux albums du groupe Migos Culture I et Culture II , dont fait partie son père. Et c'est en plus tout le portrait de son papa, comme on peut le voir sur le compte Instagram de la fillette, ouvert par sa célèbre maman, en septembre dernier.