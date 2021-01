La Promesse : de quoi parle la nouvelle série avec Sofia Essaîdi et Olivier Marchal ?

Sofia Essaïdi et Olivier Marchal incarnent deux flics à la recherche de fillettes disparues dans la série La Promesse qui débute ce jeudi 7 janvier.

Créée par Anne Landois (Engrenages) et réalisée par Laure de Butler (Profilage), La Promesse est une série policière en six épisodes sur fond de drame psychologique. Elle suit une brillante flic en poste à la brigade des mineurs de Bordeaux (Sofia Essaïdi) qui, au travers de son enquête sur une complexe affaire, va se retrouver confrontées à des blessures passées. « J’ai de l’empathie pour cette femme forte qui vit à fond son métier de flic », confie Sofia Essaïdi.

La candidate de la Star Academy 2003, dont on a pu déjà apprécier les talents de comédienne dans Aïcha et Kepler(s), ne tarit pas d'éloge sur ce personnage qu'elle a pris «énormément de plaisir à incarner». « C’est une fonceuse qui ne recule devant rien pour parvenir à ses fins et faire éclater la vérité. Entêtée, elle porte un masque de dureté pour cacher ses fêlures, et déploie des efforts incommensurables pour ne pas se dévoiler». Pour l'actrice, cette série est «d’abord l’histoire d’une femme au parcours torturé en quête d’épanouissement, qui devra obligatoirement passer par la guérison de traumatismes anciens».

La Promesse, dont les affaires ne sont pas sans rappeler des faits divers sordides et tristement célèbres, à l'instar de la disparition d'Estelle Mouzin, se penche sur les terribles conséquences qu'ont ce genre de drame sur les familles mais aussi sur les policiers. Habitué aux rôles de flic, Olivier Marchal incarne lui aussi un policier marqué par l'abject auquel son métier le confronte. Ce père de famille est bouleversé par des investigations qui virent à l’obsession. Le reste du casting de La Promesse est complété par Lorànt Deutsch, Natacha Régnier, ou encore Guy Lecluyse.

Le pitch du premier épisode à voir ce le 7 janvier à 21h sur TF1 : Au cœur des Landes, au cours de la grande tempête de 1999, Charlotte Meyer, 11 ans, disparaît sans laisser de traces. Le capitaine Pierre Castaing, en charge de l’enquête, doit relâcher son suspect, Serge Fouquet, faute de preuves. A quelques centaines de kilomètres de là, Sarah, une jeune enquêtrice de la Brigade des mineurs, se trouve confrontée à une autre disparition de fillette impliquant le même suspect.