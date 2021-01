District Z : pourquoi Philippe Lacheau se déplace avec des béquilles ?

Philippe Lacheau et sa bande à Fifi feront ce vendredi soir partie des candidats du jeu de District Z. Les téléspectateurs ne manqueront pas de remarquer que le réalisateur et comédien de 40 ans était équipé de béquilles le jour du tournage.

Dans un entretien accordé au site TV Mag, Philippe Lacheau a dévoilé les raisons de cette blessure : «Une ou deux semaines avant le tournage de 'District Z', j’avais fait un match de football en salle avec des amis et je me suis claqué, a-t-il expliqué. J’ai hésité à faire l’émission. Je les avais prévenus que je ne pourrais pas faire grand-chose car j’étais en béquilles. Mais ils ont insisté pour que je participe malgré tout et ils m’ont épargné sur les épreuves. Je ralentissais un peu l’équipe mais heureusement les copains ont assuré les jeux physiques», a-t-il raconté.

Dans ce dernier épisode de la première saison du jeu animé par Denis Brogniart, qui sera diffusé ce vendredi 8 janvier à 21h05 sur TF1, la bande à Fifi - composée de Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali et Julien Arruti – sera acompagnée de l'ex miss France Camille Cerf et de l'humoriste Tony Saint Laurent.