Iris Mittenaere sur la préparation Miss France : «On nous rationnait»

Iris Mittenaere a révélé avoir dû cacher du pain pour se sustenter durant sa préparation au concours Miss France car les repas distribués aux Miss étaient délibérément trop légers.

Dans une interview diffusée ce jeudi 7 janvier sur Europe 1, l’ancienne Miss France est revenue sur cette pratique qui aurait été destinée «à ne pas faire prendre de poids» aux candidates avant le jour de l’élection. «J'avoue que c'était horrible», a déclaré Iris Mittenaere. «On nous rationnait (...) Ils se disaient 'Bon, il ne faut pas trop qu'elles prennent de poids avant l'élection. On va leur donner des trucs un peu light'. Mais le problème, c'est que c'était trop light.»

La future Miss avait dû mettre en place un stratagème pour se caler l’estomac. «Quand on a débarrassé ma valise de Miss France avec ma mère, on a retrouvé du pain rassis dans mes pochettes du soir (...) Je mettais le pain dans mes sacs, pour les manger le soir dans ma chambre». Amandine Petit et les candidates de Miss France 2021 ont-elles dû aussi se serrer la ceinture ?

A priori non, car celle qui anime aujourd’hui Ninja Warrior aux côtés de Christophe Beaugrand et Denis Brogniart, a confié que depuis qu’elle avait averti de cette pratique les choses avaient changé. «Je leur ai dit que franchement ce n'était pas possible (...) Depuis, ils ont changé et les filles ne sont plus rationnées», a-t-elle conclu.