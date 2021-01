Jeffree Star : Le Youtubeur avec qui Kanye West aurait trompé Kim Kardashian est sorti du silence

Au cœur d’une folle rumeur selon laquelle il serait l’amant de Kanye West, Jeffree Star, un influenceur spécialisé dans les cosmétiques, a nié entretenir une relation avec le rappeur.

«Je me suis réveillé et mon téléphone était en train d’exploser, raconte l’influenceur classé 10e au top des youtubeurs les mieux payés en 2020. Je me suis demandé quel scandale naissait aujourd’hui (…) Je reçois des milliers de messages, d’appels, des demandes de médias. Donc je scrolle et je lis la chose la plus stupide que je n’ai jamais lue de ma vie, a-t-il commencé par expliquer dans une vidéo postée ce jeudi 7 janvier sur Twitter. Donc je vais le dire ici clairement : j’aime les hommes très grands. Kanye et moi n’avons jamais traîné ensemble et toute cette histoire est vraiment drôle.»

La rumeur qui le lie à Kanye West est partie des dires de l’influenceuse Ava Louise sur TikTok, qui a affirmé « de source sûre » dans une séquence visionnée plus de huit millions de fois que Kanye West et le make-up artist étaient plus qu’intimes. Rappelons pour situer la jeune femme qu’elle avait eu l’idée saugrenue (et totalement stupide) en mars dernier de lécher l’abattant de toilettes publiques pour lancer un « coronavirus challenge », de quoi - en conviendront en premier les milliers d’internautes outrés qui avaient découvert sa vidéo - prendre ses déclarations avec des pincettes… Cette rumeur d’adultère coïncide cependant avec l’annonce par de nombreux médias d’un divorce « imminent » entre le rappeur et Kim Kardashian après six années de mariage.