Koh-Lanta : les 10 aventuriers qu'on rêve de voir dans la version All-Star des 20 ans du jeu d'aventure

Koh-Lanta fête ses vingt ans de diffusion sur TF1 cette année, et une version All-Star est prévue pour marquer l’événement. Si aucune information sur le casting de cette édition spéciale n’a filtré pour le moment, on a sélectionné les 10 aventuriers que l'on rêverait voir s’affronter.

Entre février et mai 2020, la chaîne américaine CBS avait réussi l’exploit de réunir vingt anciens vainqueurs pour participer à la 40e saison de jeu d’aventure baptisé Survivor : Winners at War pour 39 jours de survie, et surtout un gain exceptionnel de 2 millions de dollars (forcément, ça motive !).

La version anniversaire de TF1 pourrait-elle ressembler à cela, avec une participation exclusivement réservée aux anciens gagnants ? Pourquoi pas. Mais la version française ne compte que 28 vainqueurs au total, en comptant les éditions classiques et All-Stars. Ce qui rend les choses autrement plus difficiles en termes d’organisation. Sans compter ceux qui se sont exclus d'eux-mêmes après avoir participé à d'autres programmes sur des chaînes concurrentes.

Et puis, comme les téléspectateurs le savent, ce ne sont pas toujours les meilleurs qui gagnent dans Koh-Lanta. Nous, on veut des émotions, des coups de gueule, de la stratégie, et de la compétition. Voici notre choix :

Claude Dartois – saison 10, La Revanche des Héros, L’île des Héros

On ne présente plus Claude. Le mec est une machine à victoires dans les épreuves. La preuve, il détient le record absolu du jeu avec 17 succès individuels, dont deux orientations, et une victoire sur les poteaux. Et pourtant. Il n’a jamais gagné le chèque des 100.000 euros. SCANDALE !!!! Alors si Koh-Lanta fête ses 20 ans, il n’y a pas moyen que Claude ne soit pas invité à la fête. On ne veut rien entendre.

© Capture d'écran TF1

Grégoire Delachaux – saison 7, vainqueur du Choc des héros

Greg, c’est une légende de Koh-Lanta. En 2007, celui qui était alors un élagueur de 24 ans épatait tout le monde dans les épreuves et sur le camp. Tout le monde… sauf les irréductibles sans-cœurs qui lui servaient d’adversaires qui, probablement effrayés par sa domination sans partage, se sont ligués contre lui. De retour dans Le Choc des Héros en 2010, il devient le premier candidat à faire du feu, mettra la misère à tout le monde – dont des sportifs de haut niveau – et finira par remporter l’épreuve des poteaux sur un pied face à Freddy après plus de 4h30 (épreuve pendant laquelle il a également pris le temps de soulager une envie pressante). Une légende qu’on vous dit.

© Capture d'écran TF1

Jade Handi – saison 7 et Le Retour des Héros

C’est elle qui avait éliminé Grégoire dans l’édition Palawan. Un coup bas alors que ce dernier lui avait offert son confort. Mais cela lui avait permis de s’imposer. Attention, hein, Jade est une guerrière dans les épreuves, et s’est pointée deux fois sur les poteaux en autant de participations à Koh-Lanta. Une adversaire redoutable qui mériterait une troisième participation.

© Capture d'écran TF1

Marc Rambaud – saison 14

En 2015, Marc Rambaud a survolé l’édition de Koh-Lanta : Johor. Il a fait le feu en 2 minutes, ce qui est un record, remporté la moitié des épreuves d’immunité, et s’est amusé à retourner le cerveau de ses camarades grâce à son charisme. C’est aussi lui qui nourrissait le camp, et contrôlait les alliances, le tout avec une aisance déconcertante. Ah oui, quand il remporte les 100.000 euros, il décide de tout reverser à une association caritative. #Boss

© Capture d'écran TF1

Mathilde Chevalier – saison 17

Eliminée lors de la course d’orientation au Cambodge, Mathilde est la coéquipière modèle. Elle se défonce dans les épreuves, fait un peu de stratégie mais pas trop, et possède un don particulier pour trouver des colliers d’immunité. Par contre, elle est nulle en négociation, comme elle nous l’avait prouvé quand elle s’était fait berner par Sandro lors de la réunion des ambassadeurs qui avait coûté sa place à Yassin.

© Capture d'écran TF1

Yassin Metiri – saison 17 et Le Combat des Héros

Yassin justement. Il a fait le Cambodge, où les téléspectateurs étaient tombés sous le charme de ses multiples compétences. Mais son manque de conscience stratégique avait fini par lui coûter sa place. De retour dans Le Combat des héros, il est entraîné dans sa chute par Alban, avec lequel il formait un duo lors de l’épreuve d’immunité. S’il a déjà exprimé ses doutes concernant une éventuelle troisième participation, il affirme toutefois qu’un «challenge inédit» pourrait finir par le convaincre. A vous de jouer, TF1 !

© Capture d'écran TF1

Bertrand Bolle – saison 8 et La Revanche des Héros

Battu en demi-finale lors de sa première participation, Bertrand était revenu quatre ans plus tard pour atomiser tout le monde dans La Revanche des Héros. Lors du vote final, c’est face à Claude – avec lequel il sera soupçonné d’avoir, avec deux autres aventuriers, scellé un pacte financier avant même le début du jeu – qu’il s’impose en recevant 9 votes des 10 membres du jury final. Bertrand est redoutable dans les épreuves, et son charisme lui permet d’imposer naturellement son autorité. Un des aventuriers les plus marquants de l’histoire de Koh-Lanta.

© Capture d'écran TF1

Alexandra Pornet – Les 4 Terres

Alexandra s’est imposée dans la dernière édition du jeu d’aventure de TF1. C’est donc tout naturellement qu’on aimerait la voir se mesurer aux légendes de Koh-Lanta. Elle a un estomac capricieux, possède un sixième sens quand il s’agit de trouver du manioc, et attention à vous s’il y a une épreuve avec un arc. Car Alexandra est une archère hors pair.

© Capture d'écran TF1

Clémentine Jullien – saison 17 et Le Combat des Héros

Clem, la rage. C’est son surnom. Au Cambodge, Clémentine avait réussi à s’attirer un flot de critique de la part des téléspectateurs en raison de son caractère… bien trempé. Et son sens de la stratégie. La jeune femme est une battante, et ça personne ne pourra le lui enlever.

© Capture d'écran TF1

Freddy Boucher – saison 9, Le Choc des Héros, La Revanche des Héros, La Nouvelle Edition

Notre dernier choix. Comme Teheiura – qui est donc absent de cette liste parce que, bon, à un moment, faut savoir se retirer – Freddy n’a que trop participé à l’émission de TF1 avec quatre apparitions. MAIS, lui, on ne l’a pas vu depuis un moment (Teheiura était dans L’île des Héros, en 2019) puisque La Nouvelle Edition date de 2014. Donc ça ferait bien plaisir de revoir sa tête dans Koh-Lanta, et de le voir donner des cauchemars à ses adversaires grâce à sa connaissance aigue de la survie, et son excellent niveau dans les épreuves. Et peut-être que cette fois, il parviendra enfin à terminer sur la première marche. Peut-être.