Absolutely Funny : une programmation spéciale humour british du 18 au 24 janvier sur Canal+Séries

Canal+Séries propose une programmation spéciale humour british du 18 au 24 janvier, avec l'inédite Dead Pixels, les séries cultes Absolutely Fabulous et The Office, et d'autres pépites à redécouvrir.

Dead Pixels

Créée en 2019 par Jon Brown (Veep) et réalisée par Al Campbell, cette série de 6 épisodes de 26 minutes suit le quotidien entre monde virtuel et réalité prosaïque de trois jeunes geeks obsédés par le jeu en ligne Kingdom Scrolls.

Fresh Meat

Cette série de 2011 en quatre saisons signée Jesse Armstrong et Sam Bain suit six jeunes étudiants qui découvrent la vie universitaire et les aléas du quotidien en colocation.

Crashing

De et avec Phoebe Waller Bridge, à qui l’on doit depuis notamment les excellentes Fleabag et Killing Eve, Crashing (2016) suit le quotidien de six adulescents un peu paumés qui, poussés par la crise du logement, se retrouvent à squatter ensemble un hôpital désaffecté.

This way up

Les six épisodes de 26 minutes de This Way Up, où le rire est plus que jamais la politesse du désespoir, se dévorent d’une traite, le charisme de Aisling Clíodhnadh O’Sullivan (le vrai nom d'Aisling Bea) y étant pour beaucoup. La jeune femme a mis beaucoup d'elle-même dans son personnage. Dans cette pépite britannique qui n’est pas sans rappeler une autre comédie douce-amère, la géniale Fleabag, Aisling Bea incarne une prof d’anglais en dépression, qui cache son mal-être derrière un délicieux humour noir.

Catastrophe

Au casting et à l’écriture de This way up, Sharon Horgan est aussi devant et derrière l’irrésistible Catastrophe créée en 2015. L’histoire d’un Irlandais et d’une Américaine qui se rencontrent à Londres et qui, après seulement avoir passé quelques nuits ensemble retrouvent chacun leur vie. Mais la jeune femme annonce un jour à Rob qu'lle est enceinte… Les deux acteurs, qui se connaissent très bien à la ville, rendent cette comédie romantique très attachante.

Brassic

Aussi barrée que Shameless, avec laquelle elle partage le même auteur Daniel Brocklehurst, cette série anglaise embarque notamment Joe Gilgun (The Preacher) et Dominic West (Sur Ecoute, The Affair). Elle suit les (més)aventures déjantées de deux amis et leur bande de lascars : Cardi dont la passion pour la malbouffe le promet à un arrêt cardiaque prématuré, Ash qui peut avoir un violent coup de sang à chaque instant, Tommo le libertin, et JJ, garagiste le jour et voleur de voitures la nuit…

Absolutely Fabulous

L’intégrale des cinq saisons d’Absolutely Fabulous, la cultissime «Ab Fab» pour les intimes, permet de revivre avec bonheur les aventures alcoolisées des deux fêtardes londoniennes les plus connues de la télé britannique. Absolument irrésistibles !

The Office (UK)

Créée en 2001, la série britannique qui a inspiré la version américaine éponyme plonge dans la vie d’un bureau de bras cassés dirigés par un patron aussi sûr de lui qu'inapte, incarné par le comédien à l'humour acide Ricky Gervais.

La semaine spéciale comédies made in UK Absolutely Funny sera proposée du 18 au 24 janvier sur Canal+Séries, et disponible également sur MyCanal pour les abonnés Canal+.