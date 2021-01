Barry : l'écriture de la série avance en attendant la reprise du tournage

Invité de l’émission américain «Late Night With Seth Meyers», Bill Hader a tenu à rassurer les fans à propos de «Barry», la série dont il est le co-créateur et l’acteur principal.

A l’instar de plusieurs fictions, Barry a été contraint de repousser son planning de tournage en raison de la crise sanitaire. La saison 3, dont le tournage devait débuter en mars dernier, a été contraint de stopper sa production à une semaine de son lancement. Bill Hader explique que, malgré le temps perdu, les scénaristes en ont profité pour commencer l’écriture de la saison 4.

«Juste quand le confinement a été déclaré en mars, on était à une semaine du tournage. La dernière fois que j’ai été dans une pièce remplie de monde, c’était pour la lecture de groupe des épisodes 1 et 2 de la saison 3, et on était totalement prêts à y aller. Et puis tout s’est arrêté. La saison 3 est totalement écrite, et durant ce temps on a écrit la saison 4 (…) On attend juste de pouvoir tourner à nouveau», explique-t-il.

Visible en France sur OCS, Barry raconte l’histoire d’un redoutable tueur à gages se découvrant une passion pour le théâtre. Et les difficultés qu’il va rencontrer en essayant de pratiquer sa nouvelle passion tout en honorant les contrats qu’il se voit confier. Une série drôle et émouvante dans laquelle les téléspectateurs retrouvent également Henry Winkler (Happy Days, Scream), Stephen Root, et l’excellent Anthony Carrigan dans le rôle de NoHo Hank.