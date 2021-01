Clarice : Découvrez la bande-annonce de la série dérivée du Silence des agneaux

Clarice, le spin-off en série du film culte Le Silence des agneaux, sorti en 1991, a dévoilé sa bande-annonce.

Cette nouvelle série sera centrée sur le personnage de Clarice Sterling, jadis incarnée par Jodie Foster puis Julianne Moore. C’est désormais l’actrice Rebecca Breeds (Pretty Litlle Liars) qui lui prête ses traits.

L’action se situe en 1993, soit un an après les événements du film et ses confrontations au sommet avec le sadique tueur en série Hannibal Lecter (personnage incarné sur grand écran par Anthony Hopkins et qui n’apparaîtra pas dans la série). Clarice plongera «en profondeur dans l'histoire personnelle inédite de Clarice Starling (Rebecca Breeds) alors qu'elle retourne sur le terrain pour poursuivre des meurtriers en série et des prédateurs sexuels.»

«Sa bravoure lui donne une lumière intérieure qui attire les monstres et les fous», comme la décrit la chaîne américaine CBS, qui diffusera la série à partir du 11 février. Alors qu'elle met sa complexe psychologie héritée de son enfance difficile au service de ses enquêtes, elle tente dans le même temps d'échapper aux «secrets de famille qui l’ont hantée tout au long de sa vie». Elle est aussi confrontée aux difficultés liées à sa nouvelle notoriété, mais aussi au fait de devoir évoluer dans un univers très masculin.

«Hannibal [Lecter] est un personnage incroyable, tout comme [l'agent du FBI] Will Graham. Mais Clarice Starling a une psychologie vraiment unique, c'est une des raisons pour lesquelles Le Silence des Agneaux était si merveilleux», a confié au Hollywood Reporter Alex Kurtzman (Star Trek) qui produit Clarice. Michael Cudlitz (The Walking Dead), Kal Penn (Harold and Kumar), Lucca de Oliveira (Seal Team), ou encore Nick Sandow (Orange is The New Black) complètent le casting.

La bande-annonce annonce la couleur sombre du projet.