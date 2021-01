Game of Thrones : Sean Bean évoque à nouveau la scène de la décapitation de Ned Stark

Dans un entretien avec le site américain Entertainment Weekly, Sean Bean est revenu sur une des scènes les plus marquantes de «Game of Thrones», celle de la décapitation de son personnage, Ned Stark.

Si cela peut sembler anecdotique après le visionnage des 7 saisons qui ont suivi la première, cette scène, à l’époque, avait fait forte impression sur les téléspectateurs (ceux qui n’avaient pas lu les livres du moins). Sean Bean, un des rares acteurs connus présents au générique à l’époque, semblait alors incarner le personnage principal de Game of Thrones. Le héros dont on allait suivre les aventures. Il n'a finalement pas survécu au-delà de la première saison après avoir été décapité par Ilyn Payne, dans un avant-dernier épisode baptisé «Baelor». Une mort brutale et symbolique qui a lancé le mythe autour de la série.

«C'était horreur et incrédulité. Mais aussi une forme de résignation face à son sort. Le fait que Joffrey change d'avis (à propos de l'exil de Ned) ... On comprend que Ned réalise ce qui va se passer, en regardant sa fille, Arya, pour la dernière fois. Sur le tournage, j'ai essayé de réunir tous ces sentiments. Ce n'était pas simplement : ‘Oh mon Dieu, je me fais couper la tête !’ C'était une foule de sentiments mélangés, et c'est ça qui a fait de cette scène ce qu'elle est devenue », explique Sean Bean au site ew.com.

Le comédien de 61 ans précise que le tournage de la scène a nécessité une journée entière de travail. Et que sa performance a été facilitée par la réaction des autres acteurs présents à ses côtés, et la chaleur qu’il faisait ce jour-là. «Il a fallu environ une journée entière pour filmer la séquence et vous devez donc rester concentré sur le fait que votre personnage va mourir, donc vous ne pouvez pas déconner. J'avais très chaud à l'époque, donc cela a probablement aidé. Et les réactions de tout le monde autour ont été fantastiques, que ce soit celle de Cersei ou des enfants. C'était très émouvant avec beaucoup de pathétique dans cette scène. Ensuite, j'ai mis ma tête sur le billot et j'avais terminé ma journée !», poursuit-il.

Pour ceux qui se poseraient encore la question de savoir ce que Ned Stark murmure juste avant que l’épée ne s’abatte sur lui (un mystère que plusieurs fans ont tenté de percer), le réalisateur Alan Taylor révèle que c’est Sean Bean lui-même qui a improvisé un texte. «Sean Bean a demandé à quelqu’un quelle serait la prière appropriée à dire pour Ned Stark selon ses croyances. Les gens ont essayé de deviner ce qu’il disait, mais c’est une création personnelle de Sean basée sur cette conversation», révèle le réalisateur dans le livre Le Feu ne tue pas un dragon (ed. Pygmalion).