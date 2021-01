Opération Renaissance : L’émission sur la perte de poids fait déjà polémique

L’émission Opération Renaissance, qui suit la transformation physique de personnes atteintes d’obésité morbide, fait polémique.

Dans la lignée que The Biggest Looser, un programme américain qui dévoile les impressionnantes pertes de poids de personnes obèses, Opération Renaissance sera lancée ce lundi 11 janvier à 21h05 sur M6. Présentée et produite par Karine Le Marchand, cette émission française diffère cependant de sa cousine américaine, notamment quant à la durée de suivi de ses participants. Les candidats américains ayant tendance à reprendre du poids dans les années qui suivent la diffusion du programme, les créateurs d'Opération Renaissance ont décidé de suivre les leurs dans la durée, à savoir trois ans. Opération renaissance dévoile d'abord toutes les étapes de leur amaigrissement, un parcours qui en passe par la chirurgie.

La polémique avant même la diffusion

Après avoir visionné la bande-annonce et des extraits, plusieurs personnalités et associations anti-grossophobie ont manifesté leur mécontentement sur les réseaux sociaux via le hashtag #PasMaRenaissance. Une partie d’entre elles dénoncent voyeurisme, grossophobie et craint notamment de voir les opérations bariatriques, qui consistent en une réduction du volume de l'estomac qui n'est pas sans risque sur la santé, banalisées. Le collectif Gras Politique a ainsi dénoncé dans une tribune, signée par 170 associations et publiée sur le blog de Mediapart, une émission qui risque de «contribuer à la grossophobie ambiante».

L’association déplore la diffusion d’une « vitrine publicitaire mensongère pour les chirurgies bariatriques », conçue sans « point de vue critique », ni « transparence concernant ses soubassements financiers et idéologiques ». Elle appelle à ne pas se laisser « berner par le filtre de la télévision », qui dresse une « présentation idyllique d’un système de santé bienveillant et respectueux des personnes grosses, et d’une prise en charge optimale » pour les personnes opérées.

#PasMaRenaissance marre que vilainise nos corps et que l'on nous infantilise parceque qu'on ne ressemble pas à une norme dangereuse et violente. pic.twitter.com/V9zKAlF0VL — don't be sad smash the patriarchy (@redrosesRbad) January 11, 2021

« Je suis des personnes au moment où elles décident finalement de vivre avec une vie saine et de dire stop à un système dont elles ne voient plus d'issue que la mort », s'est défendue Karine Le Marchand sur les ondes d’Europe 1. L'animatrice et productrice a expliqué avoir misé sur l'empathie et la mise en lumière des personnes atteintes d'obésité pour concevoir l'émission. « Ils ne sont pas représentés à la télé, à la radio, au cinéma. Ou si peu. Mais tout le monde a son avis sur la perte de poids. Ça génère des milliards d'euros», a-t-elle tenu à rappeler. «Tout le monde sait comment perdre du poids et les obèses que j'ai pu rencontrer ont fait des dizaines de régimes. Mais s'il y a quelque chose dont on ne parle jamais, c'est la stabilisation. »

L’animatrice explique avoir eu l’idée de faire cette émission en rencontrant un chirurgien esthétique spécialiste de la chirurgie réparatrice. « Quand on perd beaucoup de poids en quelques mois, ça a des conséquences sur la peau. Et on a des gens qui, habillés, une silhouette assez mince, mais qui, déshabillés, se détestent», raconte-t-elle avoir découvert. « Cette personne m'a fait lire des lettres de ses patients et tous parlaient de renaissance. Ça m'a fait tilt. » Quant à rendre attrayante la chirurgie bariatrique, elle précise dans des propos repris par la Voix du Nord : « Sur les 10 candidats, j’en ai cinq en dépression, un qui est devenu alcoolique, une qui a failli mourir au bloc, si ça c’est enjoliver la réalité de la chirurgie bariatrique… ».