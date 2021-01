Thalassa : l'histoire folle du générique culte de l'émission de Georges Pernoud

Georges Pernoud, décédé à l'âge de 73 ans, avait créé l'émission «Thalassa», magazine consacré à la mer en 1975 pour commencer à l'animer en 1980. Son générique, lui, est devenu aussi culte que le programme, marquant plusieurs générations de téléspectateurs. L'histoire de sa création est au niveau de son succès.

Un poisson qui devient un bateau qui se transforme en coquillage, qui se mue en rose des vents avant de laisser sa place à un crabe puis un scaphandre et une maison sous la mer... Vous êtes bien sur France 3, un vendredi soir dans les années 1980, en train d'attendre l'apparition de Georges Pernoud à l'écran. La musique aquatique composée par Guy Pedersen et ce morphing fascinant d'éléments maritimes signé Gérard Marinelli ont hypnotisé nombre de téléspectateurs amoureux de la mer, de 1976 à 2007 (dans différentes versions).

Si Gérard Marinelli a réalisé un morphing culte, il est en revanche resté un homme de l'ombre des génériques de télévision. Pourtant, c'est bien lui qui a créé l'identité visuelle de France 3 et le tout aussi hypnotisant graphisme du générique de l'émission «Cavalcade».

Alors que Thalassa n'est qu'une rubrique du journal télévisé, Gérard Marinelli est chargé, en 1976, de la direction artistique du générique de l'émission. «On m'a donné carte blanche», raconte-t-il au site strabic en 2019. «Tout ce qui m'a été demandé, c'était d'évoquer les sujets qui pouvaient être abordés dans une émission sur la mer», note celui qui a eu immédiatement l'idée du morphing.

Un ordinateur de l'armée anglaise et un professeur d'Oxford

A l'époque, le procédé est très novateur. «Pour réaliser ce générique, on a dû utiliser un ordinateur de l'armée anglaise. L'équipe qui a travaillé sur ce film était dirigée par Tony Diment, un professeur d'Oxford.» Le film a ensuite été tourné dans les studios d'EMI à Londres.

Si ce générique reste aujourd'hui dans les mémoires, aussi grâce à sa bichromie et sa simplicité, Georges Pernoud a d'abord beaucoup douté. «Gérard, je crois qu'on s'est planté ! C'est un peu enfantin et ça manque de couleur. Ça fait tableau noir», aurait-il dit au concepteur graphique. Gérard Marinelli lui aurait alors conseillé de se tourner vers sa consoeur de TF1 s'il souhaitait de la couleur.

Remis au goût du jour régulièrement, ce générique a su garder son identité malgré les changements. «Pour réaliser le second générique, en 3D, j'ai mis 6 ans», se souvient Gérard Marinelli, toujours auprès du site Strabic. «Je travaillais encore avec du matériel Amiga. A l'époque, Apple ne faisait encore rien», explique-t-il. Cette mise en 3D prenait de nombreuses heures à l'époque : «une fois la voile dessinée par exemple, il fallait attendre très longtemps avant de la voir enfin apparaître en 3D à l'écran. La machine avait travaillé toute la nuit et un quart de l'image à peine était visible. Il fallait encore attendre 24 heures pour se rendre compte qu'on n'avait pas choisi la bonne couleur et qu'il fallait tout recommencer !», s'amuse ce pionnier.

En plus de quarante années d'existence, le générique de l'émission a été refondu sept fois depuis sa création. Mais c'est bien la première version qui restera à jamais dans les coeurs des téléspectateurs, comme son animateur culte, Georges Pernoud, qui avait tiré sa révérence sur France Télévisions en 2017.