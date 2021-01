Vikings : le créateur explique sa décision de conclure la série

Dans un entretien accordé au site américain Collider, Michael Hirst, le créateur de «Vikings», a confié être à l’origine de l’arrêt de la série, dont les ultimes épisodes viennent d’être diffusés sur Canal+.

Lancée en 2013 sur la chaîne américaine History, Vikings s’est imposée comme l'une des séries les plus populaires ces dernières années. Un succès tel qu’elle est passée de 10 à 20 épisodes lors de sa quatrième saison, avec un budget toujours plus important à disposition pour mettre en scène les aventures de Ragnar et ses fils. Michael Hirst, le créateur de la série, a expliqué au site Collider avoir une idée bien précise de la conclusion de Vikings depuis longtemps, et que celle proposée aux fans correspond à ses souhaits. Mais cela n’a pas été sans peine et sans sacrifices.

«Je leur avais dit comment la série allait se terminer. Je savais que la fin serait la découverte de l'Amérique et de cette nouvelle Terre. C'est ce que j'avais toujours prévu», dit-il.

«Je dois dire de manière réaliste qu'ayant passé chaque jour, et parfois une partie de la nuit, pendant 7 ans, à écrire, à réfléchir et à vivre cette série, il me fallait la conclure. Il était temps. J'avais besoin de mettre fin à la saga. Mais plus important encore, j'avais besoin de mettre un point final à ces derniers scénarios d'une manière satisfaisante pour moi et pour le public. Je ne voulais tromper personne. Je ne voulais pas tromper les acteurs, les personnages ou le public. Le grand défi d'une série, c'est bien de conclure tous les différents scénarios en leur rendant justice, de manière satisfaisante. Ce qui m'a obligé à tuer certains des personnages que j'aimais le plus. Cela a donc été une expérience très, très émouvante d'écrire ces 10 derniers épisodes», poursuit Michael Hirst.

Le créateur de Vikings, qui a toujours mis un point d’honneur à écrire les scénarios lui-même, avoue avoir pris énormément de plaisir à donner vie à cette histoire avec l’aide de toutes les métiers – réalisateurs, acteurs, etc. – impliqués dans la série.

«J’avais l’impression d’évoluer dans un monde privilégié. Toutes ces personnes m’aidaient à mettre en forme cette série et les épisodes. Donc je traversais une période extraordinaire de créativité. Je n’imagine pas un scénariste ne pas vouloir se retrouver dans cette position», clame-t-il.

Mais l’épuisement provoqué par une telle masse de travail était bien réel, et c’est son épouse qui lui a permis d’en prendre conscience. «C’est ma femme qui a soulevé le problème, probablement pendant l’écriture de la saison 6, avec ses 20 épisodes, ce qui a été épuisant. Car j’écrivais tout le temps. Et elle m’a dit : ‘C’est en train de te tuer. Je le vois. Je sais que cela t’apporte énormément de satisfaction. Mais toute ta vie est dédiée à cela. Cette série est devenue ta vie’. C’était le cas. Et mon épouse était en train de m’expliquer que cela était très égoïste de ma part de faire ça. Donc je savais que la sixième saison serait la dernière, mais je devais la conclure comme il se devait. Je devais puiser dans les forces qui me restait, à n’importe quel prix je suppose, pour terminer la série de la manière dont je le souhaitais», précise Michael Hirst.

