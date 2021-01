Lego Masters : des épreuves spectaculaires pour une finale en apothéose

Lancée le 23 décembre dernier, la première saison de la version française de Lego Masters se termine ce mardi 12 janvier, avec des épreuves grandioses à voir à partir de 21h05.

Lors de l’ultime épisode, les quatre duos encore en lice devront se surpasser au cours de deux épreuves. Pour commencer, ils auront 15 heures pour réaliser la fresque la plus majestueuse et la plus grande jamais construite sur le thème d'une période historique imposée : la Préhistoire, le Moyen Âge, le western ou le futur.

«Entre un volcan gigantesque et un château féérique, entre des mini-mammouths domestiques et un dragon majestueux, entre un concours de danse country de cowboys et une course épique de vaisseaux spatiaux, ces pièces vont vous projeter dans un monde incroyable où l'imaginaire, le spectaculaire et l'humour sont rois», annonce M6. À la clé de cette épreuve survoltée : la place en finale. Pour la toute dernière épreuve du concours, les candidats devront créer leur chef-d'œuvre sans aucune contrainte imposée.

Cette toute dernière étape sera jugée par un panel constitué d'un public d'anonymes, d'anciens candidats et des 2 brickmasters. La création la plus plébiscitée consacrera le binôme vainqueur de la compétition. «Physiquement, c’est très difficile ! Ils posent plusieurs dizaines de briques à la minute. Ils ont de la corne au bout des doigts», a commenté pour le Figaro l’animateur et magicien Eric Antoine. A la clé pour les gagnants, un trophée, un chèque de 20 000 euros et la possibilité d'exposer leur œuvre finale durant plusieurs mois au sein de l'hôpital Necker.

Cette finale conclura en apothéose une saison 1 déjà très spectaculaire. Au fil des quatre émissions, les candidats ont eu accès à une quantité impressionnante de petites briques pour réaliser leurs folles créations. « Le nombre exact de briques est compliqué à donner car on est à 3 tonnes au total donc ça représente plus de 2,5 millions de briques », a confié au Figaro Julien Randrianarisoa, producteur artistique de l’émission (…) À cela s’ajoutent les 10 à 15.000 références supplémentaires pour les figurines et accessoires (…), c’est nous qui nous sommes chargés de trier ces 3 tonnes de dizaines de milliers de références. Une équipe de 10 personnes a passé 14 jours, à raison de 8 heures par jour, à ouvrir les sachets, trier les pièces par référence, les placer dans des rayonnages organisés pour que les candidats trouvent ce qu’ils veulent ».

Un travail titanesque que les mesures anti-Covid ont achevé de compliquer un peu plus… « Ça a considérablement alourdi notre protocole et notre tournage puisqu’il faut prendre en compte la désinfection et l’isolement des briques, a expliqué Julien Randrianarisoa. À chaque fin d’épreuves, on retrie les briques avec des gants. Les pièces sont placées dans une autre partie de notre très grand hangar pour être désinfectées et ensuite replacées dans les bacs. Des efforts qui n’auront pas été vains… Fort du succès rencontré par la saison 1, avec en moyenne 3,4 millions de téléspectateurs, il y a de grandes chances que Lego Masters soit renouvelée pour une saison 2.