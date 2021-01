OVNIS : une affaire d’États, un documentaire fascinant à voir sur myCANAL

Le documentaire «OVNIS : une affaire d’États» regroupe les dernières informations connues sur l’étude des objets volants non identifiés, à l’aide des témoignages d’acteurs incontournables travaillant sur ce sujet souvent tabou.

Le film du réalisateur Dominique Filhol bénéficie de la présence d’intervenants dont l’expertise force le respect, des scientifiques renommés, des universitaires, des membres de l’armée, des personnalités politiques et du renseignement. Tous possèdent une approche particulièrement exigeante sur la question de l’existence des ovnis. «Il y a un terme qui revient de plus en plus souvent parmi les spécialistes du sujet, c’est l'idée ‘d’intelligence non humaine’. Ce terme est intéressant car il ne rejette pas l’hypothèse extraterrestre mais il englobe bien d’autres théories quant à la nature du phénomène», expliquait Dominique Filhol en avril dernier au site de Paris Match.

Les téléspectateurs y trouveront notamment des images de plusieurs vidéos publiées entre la fin 2017 et début 2018 par le journal américain The New York Times, montrant des objets volants filmés, et commentées par les pilotes de l’US Navy, dont l’authenticité a été confirmée en 2019 par les autorités américaines. C’est le New York Times, encore lui, qui avait révélé en décembre 2017 l’existence d’un programme d’identification des menaces aérospatiales avancées (AATIP) au sein de l’armée américaine. Un programme qui a été rebaptisé depuis, mais qui existe encore, et dispose d’un budget estimé à 22 millions de dollars par an d’après les informations dévoilées par le Sénateur Harry Reid – qui est à l’origine du programme AATIP de recherche sur les OVNIs du département de la Défense américaine – dans le documentaire.

Le documentaire ne se limite pas aux hypothèses d’une origine extraterrestre pour expliquer ces phénomènes, et n’hésite pas à aborder d’autres notions telles que l’existence de mondes parallèles, de voyageurs temporels, et les limites de la conscience.

«Pour de plus en plus de chercheurs, dans les cas de rencontres rapprochées, le phénomène semble interagir avec la conscience des témoins. C’est d’ailleurs ce que certains pilotes de chasse de l’US Navy ayant observé ces phénomènes ont relaté : ces objets semblaient anticiper les réactions des pilotes, comme s’ils étaient capables de lire dans leur esprit», précise Dominique Filhol à Paris Match.