Sex and The City : la PETA demande à Sarah Jessica Parker d'abandonner la fourrure dans la prochaine saison

Sex and The City, l'une des séries les plus tendance du début des années 2000, va faire son retour pour une septième saison, plus de quinze ans après la fin de sa diffusion. Si les fans sont aux anges, la nouvelle a été accueillie avec prudence par la PETA, l'association qui lutte contre l'exploitation animale. En cause, l'utilisation récurrente dans la série, à l'époque, de vêtements à fourrure.

Dans un courrier très cordial adressé à l'actrice et co-productrice Sarah Jessica Parker, la branche américaine de l'association de protection des animaux, par la voix de son vice-président Dan Mathews, a tenu à mettre les choses au point. S'il se réjouit de l'annonce de cette suite et tient à féliciter celle qui reste l'égérie du programme, il lui suggère fortement de ne plus faire porter par ses personnages de vêtements utilisant des matières animales, fourrure en tête. Principal argument avancé, l'évolution de la mode et des textiles depuis 2004, année de la fin de la série.

«Je vous écris pour vous demander de ne pas inclure de fourrure animale dans cette version, contrairement à l'originale. Depuis la fin de la série en 2004, les attitudes à l'égard de la fourrure ont radicalement changé et la plupart des créateurs l'ont abandonnée.»

L'apparition du Covid-19 est elle aussi avancée comme raison supplémentaire de mettre fin à l'exposition glamour de la mode à fourrure, qui, portée par de telles égéries, pourrait inciter les fans à les imiter lors de leurs achats. «La semaine dernière, The New York Times a publié une nécrologie pour la fourrure, à la suite de l'abattage de millions de visons en raison de la multiplication des cas de transmission de la Covid-19 entre eux et les humains. Comme vous le savez peut-être, cela a conduit à l'émergence d'une nouvelle souche mutante plus contagieuse du nouveau coronavirus», explique ainsi Dan Mathews, qui sollicite par ailleurs une réponse de l'actrice.

La fourrure, un des symboles de la série

Appuyant sur la modernité et l'avant-gardisme de la série lors de sa diffusion, il a par ailleurs précisé dans un communiqué officiel adressé aux médias que «de nombreux créateurs, grands magasins et même des villes entières ont interdit la fourrure depuis la fin de la série en 2004. PETA espère que les modeuses de la série porteront des vêtements reflétant ces avancées.»

Il faut dire que le long manteau de fourrure vintage que portait Carrie Bradshaw, alias S.J. Parker tout au long de la série originale diffusée sur HBO, avait fini par hérisser le poil des défenseurs de la cause animale.

Certains se rappelleront ainsi que, dans le premier film Sex and The City tiré de la série, en 2008, la bande de copines newyorkaises se retrouvait, pendant une semaine de la mode, nez-à-nez avec des militantes anti-fourrure, qui jetaient de la peinture rouge sur le manteau en fourrure du personnage de Samantha Jones, choquant toute la troupe. Une scène qui paraît désormais bien anachronique.