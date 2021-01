Accusé de cannibalisme, l'acteur Armie Hammer se retire du casting du film Shotgun Wedding

Suite à la folle rumeur l’accusant notamment de pratiques cannibales qui s’est répandue sur la Toile, l’acteur Armie Hammer a annoncé ce mercredi qu’il se retirait du casting du film Shotgun Wedding, une comédie d'action qu’il devait prochainement tourner au côté de Jennifer Lopez.

Pris dans une véritable tempête médiatique, Hammer a publié une déclaration pour expliquer sa décision : « Je ne réponds pas à ces conneries, mais à la lumière des attaques en ligne vicieuses et fallacieuses dont je suis soudainement l'objet, je ne peux pas laisser mes enfants pendant 4 mois à la maison et me rendre en République dominicaine pour tourner un film », a-t-il déclaré. Armie Hammers est le père de deux enfants qu'il a eus avec Elizabeth Chambers, journaliste et présentatrice télé qui a demandé le divorce en juillet dernier après plus de 10 ans de mariage avec l'acteur.

Un représentant de Lionsgate qui produit le film a confirmé le retrait de l'acteur, écrivant dans un communiqué «le soutenir dans sa décision».

Armie Hammer: "I’m not responding to these bullshit claims but in light of the vicious and spurious online attacks against me, I cannot in good conscience now leave my children for 4 months to shoot a film in the Dominican Republic" https://t.co/Nk3D5FLVlV — Variety (@Variety) January 13, 2021

C’est un compte Instagram qui a ce week-end mis le feu aux poudres. Un compte anonyme intitulé House of Effie qui a partagé une série de captures d’écran affirmant qu'il sagissait de messages qu’Armie Hammer avait envoyés à de jeunes femmes, les incitant à accepter ses penchants sexuels.

Les messages présentés, qui n’ont pas été authentifiés à l’heure où nous écrivons ces lignes, se sont répandus sur la Toile. Plusieurs femmes auraient ensuite corroboré le fait que Armie Hammer nourrissait des fantasmes BDSM mais aussi de viol et de cannibalisme. «Nous avons collectivement décidé que nous devions nous prononcer sur la façon dont nous avons été traitées et voir comment les femmes en 2020 étaient traitées par lui. Nous ne pouvons pas permettre à plus de femmes d'endurer à l’avenir ce que nous traversons».

L'une des personnes à l'origine de ces «révélations» affirme que l'acteur «est obsédé par le fait de boire du sang. Ce côté cannibale profondément ancré en lui est terrifiant. Il été fasciné par le fait de boire mon sang. Son comportement manipulateur m’a fait percevoir cela comme de l'amour. Vous n’êtes pas seul(e)s».

Parmi les textes mis en ligne on peut notamment lire : « J'imagine tenir ton cœur entre mes mains et le contrôler quand il bat. Je suis à 100% un cannibale. J'ai envie de te manger. Merde. C'est effrayant de l'admettre. Je ne l'ai jamais avoué avant », ou encore « J'ai déjà découpé le cœur d'un animal vivant auparavant et je l'ai mangé alors qu'il était encore chaud ». « Si tu étais à mes côtés, je te ferais une petite coupure et je m’endormirais en la suçant.

Le contenus des messages mis en ligne se font parfois extrêmement crus et choquants : « Pense à moi en train de te violer, à mon sperme chaud sur ton corps recouvrant ton corps brisé. »; « Te marquer, te tatouer, te raser la tête et garder tes cheveux avec moi. Te couper un bout de peau et te demander de le cuisiner pour moi... Te dire de t’ouvrir les veines et utiliser le sang comme lubrifiant pour du sexe anal.», ou encore, « Et si je coupais l’un de tes orteils pour le mettre dans ma poche afin d’avoir toujours avec moi une partie de toi en ma possession? ».

Des références anciennes à ces pratiques

Le Daily Mail rapporte que l’écrivaine Jessica Ciencin Henriquez, qui aurait un temps fréquenté Hammer, a fait savoir qu’elle croyait en la véracité de ces messages. Dans un tweet posté lundi elle aurait écrit : « Si vous vous demandez toujours si ces DM d'Armie Hammer sont réels (et ils le sont), peut-être devriez-vous commencer à vous demander pourquoi nous vivons dans une culture prête à donner aux agresseurs le bénéfice du doute au lieu des victimes »; «Derrière chaque agresseur il y a toute une équipe de gens qui travaillent dur pour cacher les preuves». Une autre femme, la mannequin Paige Lorenze, qui aurait elle aussi récemment fréquenté Hammer, a tweeté : « quelqu’un connaît un bon psy ? » au lendemain de la publication des premiers messages. Une question à laquelle Henriquez aurait répondu « oui meuf, je connais, je vais t’envoyer le numéro ».

anyone got a good therapist? — Paige Lorenze (@paigelorenze) January 11, 2021

Le DailyMail rappelle que, bien avant que ne lui soit attribué la paternité des écrits mis en ligne ce week-end, Armie Hammer avait fait des allusions à ses préférences sexuelles au cours d’interviews. House of Effie a d'ailleurs partagé un extrait d'une interview publiée par Netflix en novembre 2020, dans laquelle il déclare que son invité de rêve au dîner serait le marquis de Sade. En 2013, il avait en outre confié au magazine Playboy avoir eu des relations « sauvages » avec des femmes par le passé, ajoutant avoir abandonné ses pratiques d’amoureux dominant aimant «à tirer par le cou ou par les cheveux» ses partenaires depuis qu’il s'était marié à une féministe. « Vous ne pouvez plus faire cela quand vous vous dîtes ‘je te respecte trop pour te faire ce genre de choses’ » avait-il déclaré.