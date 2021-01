WandaVision : les premiers spectateurs conquis par la «très drôle» et «très originale» série Marvel de Disney+

La nouvelle série des studios Marvel, WandaVision, arrive ce vendredi 15 janvier sur Disney+. Leurs ardentes attentes loin d'être déçues, les premiers spectateurs se montrent extrêmement enthousiastes.

Sur un scénario de Jac Schaeffer et une réalisation de Matt Shalman, cette première série Marvel exclusive pour Disney+ combine des éléments de sitcom traditionnelle à ceux de l’Univers Cinématographique Marvel. Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff – alias Scarlet Witch) et Paul Bettany (Vision) y reprennent leurs rôles de super-héros, vivant dans une banlieue idéalisée mais commençant à soupçonner que tout n’est peut-être pas ce qu'il paraît être...

Alors que la série arrivera ce vendredi 15 janvier, une poignée de privilégiés a été conviée à visionner les trois premiers épisodes. Rappelons ici que les épisodes de WandaVision seront dévoilés au compte-gouttes chaque vendredi ( 2 pour ce vendredi 15 janvier) et non pas tous d’un seul coup.

Les toutes premières critiques sont dithyrambiques et s’accordent toutes à trouver le concept très original, et servi par de formidables performances d’acteurs, comme le relève le site Sreencrush.

«Marvel devrait faire dans le 'différent' plus souvent» pour Jill Pantozzi, qui salue le côté « fun et unique du concept et son exécution ».

Screened the first three episodes, which are all short but don’t feel that way, and just really enjoyed getting to experience the fun of this unique concept and execution. Marvel should lean into “different” more often. #WandaVision — Jill Pantozzi (@JillPantozzi) January 9, 2021

Max Evry relève notamment qu’Olsen et Bettany font de manière surprenante une bonne équipe comique, et que la série cache de «NOMBREUSES surprises et clins d'oeil».

Watched 3 eps of @MarvelStudios’ @wandavision! I love that rather than doing a 3hr MCU movie they’re exploring TV as a medium. So far it’s a fun head trip, Olsen & Bettany make a surprisingly able comedy team. Layering in LOTS of Easter Eggs & clues. Kathryn Hahn steals the show! pic.twitter.com/oQXSq8XgXx — Max Evry (@maxevry) January 9, 2021

«C’est drôle et bizarre» d’une manière que Marvel n’avait jamais tentée… Ensuite la série sème assez de mystère pour nous tenir en haleine et fascinés. J’ai hâte de voir jusqu’où elle va aller », a commenté Germain Lussier.

Watched the first 3 episodes of #WandaVision yesterday. It's weird & hilarious in ways Marvel has no right attempting, but they nail it anyway. Then it sprinkles in just enough mystery to keep you speculating and fascinated. I'm so excited to see how far it can go. pic.twitter.com/7PIFQiUNxF — Germain Lussier (@GermainLussier) January 9, 2021

« Un KO drôle et bien réglé qui va satisfaire à la fois les goûts des fans de sitcom et ceux de super-héros », considère Courtney Howard. Paul Bettany et Elizabeth Olsen sont super, mais Teyonah Parris et Kathryn Hahn sont les temps forts ».

The first 3 episodes of #WandaVision are the legit business. A funny, sharply-tuned knockout. Will satiate the tastes of sitcom & superhero fans, especially when it spoofs the conventional. Paul Bettany & Elizabeth Olsen are great, but Teyonah Parris & Kathryn Hahn are HIGHlights pic.twitter.com/Y5SkhqPKko — Courtney Howard (@Lulamaybelle) January 9, 2021

« C’est ma cam », décoche Eric Goldman, « si vous pensez que toutes les histoires de super-héros se ressemblent, voici une énorme preuve que non. Je l’ai trouvée délicieusement barrée et intrigante. J’adore ce que j’ai vu jusqu’à présent et ai hâte de voir toute la saison ».

I’ve seen the first three episodes of #WandaVision and man is it my jam. If you fret that all superhero stories can feel the same, here is big proof otherwise. I found it delightfully trippy and intriguing. I love what I’ve seen so far and can’t wait to see the entire season. — Eric Goldman (@TheEricGoldman) January 9, 2021

«WANDAVISION est une expérience alléchante avec des nuances de Lynch qui se consacre presque de manière irritante à jouer lentement son mystère. (J'en voulais plus!) Mais une surprise : c'est drôle! Les blagues se sentent comme à la maison dans le monde des hommages I LOVE LUCY / BEWITCHED, Paul Bettany est une star de la comédie », a écrit Hoai-Tran Bui.

WANDAVISION is a tantalizing experiment with shades of Lynch that is almost irritatingly dedicated to slowly playing out its mystery. (I wanted more!) But one surprise: It's funny! The jokes feel at home in the I LOVE LUCY/BEWITCHED-homaging world, Paul Bettany is a comedy star pic.twitter.com/ulKuupVgmH — Hoai-Tran Bui (@htranbui) January 9, 2021

Kevin Polowy se dit « accro ». « Ils y vont vraiment. Cela doit être l'une des choses les plus ambitieuses (et aussi les plus étranges) que Marvel ait jamais faites, et c'est le studio qui comptait 300 super-héros dans leur dernier film. »

I saw three episodes of WandaVision and I am hooked. They really go for it.



This has to be one of the most ambitious (also weirdest) things Marvel’s ever done, and this is the studio that had 300 superheroes in their last movie. — Kevin Polowy (@djkevlar) January 9, 2021

Brandon Davis «ne saurait trop insister sur le point que la série est différente de tout ce que Marvel a sorti auparavant. C’est un plaisir à regarder (…) elle est audacieuse mais cela paye ».

#WandaVision is truly unlike anything the MCU has put out before. I can’t emphasize that enough.





It is a blast to watch. It is so committed to the sitcom structure of story telling that it feels like a bold risk - but it pays off and builds a mystery.





It is awesome. pic.twitter.com/NbGBsGLfmc — BD (@BrandonDavisBD) January 9, 2021

