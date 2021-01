Ce signe astrologique serait le grand gagnant de 2021, selon Elizabeth Teissier

Des douze signes du zodiaque, quel est celui qui, d'une façon générale, va le mieux traverser la nouvelle année 2021 ? Sollicitée par CNEWS, la célèbre astrologue Elizabeth Teissier, qui vient de sortir une chanson intitulée «Peace, perfect peace», a examiné les cieux et livré ses prédictions.

«Il y en a plusieurs», prévient d'emblée la spécialiste. «Néanmoins, ajoute-t-elle aussitôt, le signe du Verseau devrait plus particulièrement tenir la vedette».

La raison ? En astrologie, la planète Jupiter est considérée comme «le grand bénéfique», or cette planète traverse justement en 2021 le Verseau.

Le Verseau, mais...

Mais attention, avertit Elizabeth Teissier qui conseilla, entre autres, le président François Mitterrand. Ceux de la première moitié du signe, c’est-à-dire les natifs du Verseau nés avant le 5 février «vont éprouver quelques changements imprévus en raison de variations sur Uranus et Saturne».

Dans ce contexte, ce sont surtout les personnes nées après le 5 février, soit celles la seconde moitié du signe, qui auront le vent en poupe.

Reste qu'en cette année nouvelle, hormis le Verseau, d'autres signes du zodiaque se détacheront également favorablement.

Les Gémeaux et le Sagittaire en bonne position

C'est le cas, par exemple, des Gémeaux et du Sagittaire. A l'exception notable, pour ces deux signes, «des natifs du début du troisième décan», nuance cependant Elizabeth Teissier.

En clair, les personnes nées entre le 10 et le 13 juin (Gémeaux) et celles nées entre le 10 et le 13 décembre (Sagittaire) pourront connaître quelques phases compliquées du fait «d’une dissonance de Neptune qui est la planète de la confusion.»

De même, si le Bélier et la Balance auront également le vent en poupe, certains natifs de la queue de ces deux signes, c'est-à-dire ceux nés après le 14 et 15 avril et ceux nés après le 16 et 17 octobre pourront être soumis «à de profonds changements et métamorphoses qui ne seront pas faciles à vivre.»

Qu'ils se rassurent toutefois, car, comme le dit Elizabeth Teissier, «ils seront soutenus par Jupiter (facteur de chance) et Saturne (facteur de stabilisation) donc ils devraient s’en sortir».

Notons également que les personnes de la première moitié du signe du Capricorne (nées avant le 5 ou 6 janvier) devraient vivre elles aussi des changements positifs.

Des changements positifs pour certains natifs de la Vierge et du Cancer

Idem, pour les natifs de la première moitié de la Vierge (les personnes nées avant le 8 septembre) du Cancer (avant le 6 juillet) ou des Poissons (avant le 5 mars). «Toutes les personnes ici concernées recevront un très bon Uranus, ce qui apportera aussi son lot de changements positifs».

Enfin, les Scorpions nés entre le 10 et le 16 novembre bénéficieront aussi d'une «bonne inspiration et de chance». Même son de cloche pour les personnes du signe du Cancer nées entre le 9 et le 14 juillet, ceux du Capricorne nés entre le 8 et 13 janvier, et les Taureaux nés entre le 8 et 13 mai.

Une chanson pour lancer un appel à la paix

Mais après une année très compliquée, marquée bien évidemment par la crise sanitaire, ce dont le monde a le plus besoin, estime Elizabeth Teissier, c'est avant tout de paix.

«Le monde entier aspire à la paix, nous aspirons tous à la paix. Le Covid-19 a créé une distance énorme entre les gens en créant un fossé entre eux, distanciation oblige. Bien sûr, c'est important d'un point de vue sanitaire, mais la séparation entre les gens est bien réelle.»

Pour rapprocher les peuples, et cela bien entendu quel que soit leur signe astrologique, âge ou origine, l'éminente astrologue, qui est par ailleurs docteur en sociologie, a ainsi décidé de pousser la chansonnette en reprenant un standard reggae, style de musique qu'elle aime et vit en véritable passionnée, et qu'elle a découvert grâce à Gerhard, son mari.

«Peace, Perfect Peace», sorti initialement en 1984 par le groupe jamaïcain Toots & The Maytals, remplit parfaitement cet objectif.

La reprise d'Elizabeth Teissier, que l'on peut écouter sur YouTube (lien ICI), est disponible depuis le 8 décembre dernier sur toutes les plates-formes de streaming.

«C’est une chanson qui me poursuit depuis des années. J’ai eu la chance de rencontrer Harold Faltermeyer, grand musicien et compositeur de musiques de films comme 'Top Gun' et c'est avec lui que je l'ai enregistrée. En ces temps troublés, marqués par les violences policières et l’intolérance, les paroles de 'Peace, Perfect Peace' ne sont que plus fortes», conclut Elizabeth Teissier.