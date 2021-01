You saison 3 : date de sortie, casting, intrigue... Tout ce que l'on sait déjà

Actuellement en production, la troisième saison de la série You devrait arriver en 2021. L’acteur Penn Badgley va de nouveau se glisser dans la peau d’un libraire a priori bien sous tous rapports, mais dont les obsessions amoureuses poussent au harcèlement et au meurtre. Attention (beaucoup de) spoilers.

Après une pause forcée en raison de la pandémie de Covid-19, les producteurs s’attèlent à finir les 10 nouveaux épisodes pour pouvoir proposer dès que possible cette nouvelle saison très attendue. Succès surprise de Netflix, You est un thriller psychologique qui suit un psychopathe et ses malheureuses victimes. Une histoire sinistre qui a vu Penn Badgley retrouver un rôle de stalker après celui qui l'a fait connaître de 2007 à 2012 dans Gossip Girl. Cette fois, il prête sa gueule d'ange à un libraire en apparence sans histoires, mais qui cache en fait un homme obsessionnel, possessif, manipulateur et ultra-dangereux lorsqu’il s’entiche d’une femme.

« Nous vous conseillons de rester éloignés de Joe Goldberg », a malicieusement tweeté la plate-forme américaine Netflix pour annoncer le retour en production de la série.

We recommend you stay at least 6 feet from Joe Goldberg at all times.





La saison 3 de You est de retour en production.

Que va-t-il se passer dans la saison 3 ?

Il semble que les événements de la saison 2 aient donné à Joe une partenaire tout aussi dérangeante et dérangée psychologiquement que lui. Et pour cause, Love (incarnée par Victoria Pedretti) s’est avérée être derrière les meurtres de Delilah (Carmela Zumbado) et Candace (Ambyr Childers)... Alors qu'elle et Joe emménagent ensemble et s’apprêtent à devenir parents, le binôme infernal pourrait savourer son bonheur, mais Joe n’est pas satisfait de cette situation qui l’emprisonne, selon lui. «Joe ne cherche pas vraiment le grand amour. C'est un meurtrier ! C'est un sociopathe. Il est abusif. Il délire. Et il est égocentrique. Vous ne pouvez pas penser qu'il a juste besoin de quelqu'un qui est bon pour lui. Personne n'est fait pour lui !», a expliqué Penn Badgley à Entertainment Weekly. «Donc en fait, la fin est parfaite. Elle reflète la réalité car je ne pense pas que les gens qui tuent se disent : 'J'ai juste besoin de quelqu'un qui peut faire la même chose’».

Ce n’est donc pas à une alliance entre Joe et Love à laquelle les fans doivent s’attendre, plutôt à l’inverse en réalité. Penn Badgley a d’ailleurs confié à TV Line : «Ce ne sont pas des âmes sœurs. Il a peur d’elle à la fin. En fait tout est là pour qu’en saison 3 ils deviennent des ennemis jurés». «Personnellement je pense que cette saison va être plus forte que la saison précédente», a déclaré pour NBC Victoria Pedretti qui joue Love. « C’est tout ce que j’espérais voir, un monde où Joe et Love pourraient vraiment être confrontés à eux-mêmes, cela donne tellement de perspectives en matière de tragédie et d’hilarité, je suis tellement enthousiasmée ». Pour Entertainment Weekly, l'actrice est aussi revenue sur le côté sombre de son personnage qui va perturber sa relation avec Joe : « On le voit vraiment à la fin. Je détestais regarder ça. J'avais tellement de peine pour elle. Après tout ce qu'elle traverse, rien n'est jamais assez, mais c'est lui qui n'est jamais satisfait.»

Riche en informations, la fin de la saison 2 dévoile donc que Joe et Love ont décidé de quitter Los Angeles pour démarrer une nouvelle vie ensemble en banlieue. Mais on y apprend aussi que Joe s’est déjà trouvé une nouvelle victime... « Lorsque nous avons vendu le show, nous l'avons décrit très largement et nous avons indiqué que chaque saison traiterait d'une nouvelle obsession amoureuse (…) La première saison, c'est Beck à New York, la seconde c’est Love à Los Angeles et la fin évoque là où nous aimerions aller. Dans un monde beaucoup plus insulaire où Joe serait un poisson complètement hors de l'eau», a confié Sera Gamble, la créatrice du show, au « Hollywood Reporter ».

Joe a en fait simplement aperçu sa nouvelle voisine à travers la cloture qui sépare leurs deux maisons. En quelques secondes, il a décidé de lier son destin au sien. « Ce n’est que le début parce que je suis où je devais me retrouver pour te rencontrer, dit Joe dans cette séquence finale de la saison 2. «C’est ici que tu étais avec tes livres et ton soleil lumineux. Tellement proche mais à des mondes de là. Je vais trouver un moyen de me rapprocher de toi. A bientôt voisine».

«La chose la plus importante au sujet de cette scène, est qu’elle confirme que Joe est toujours sur un chemin qui n’est pas bon pour lui, a commenté la créatrice. « Qu’il n’a pas appris qu’il ne pouvait pas attacher ses espoirs et ses rêves à quelqu’un de cette manière… Les choses ne vont pas bien se passer pour Joe», a-t-elle ajouté.

beaucoup de nouvelles recrues au casting

C’est Michaela McManus (The Vampire Diaries ; Les frères Scott) qui sera la nouvelle obsession du personnage incarné par Penn Badgley. L'actrice fait en fait partie de la quinzaine de nouveaux acteurs recrutés pour les besoins de la saison 3 qui verra Penn Badgley et Victoria Pedretti conserver leurs rôles respectifs.

Le casting dévoilé par Netflix nous informe que la prochaine saison devrait une nouvelle fois comporter des flashbacks sur la jeunesse de Joe. L’acteur Jack Ficher jouera en effet la version enfant de Joe, dont les traumatismes de jeunesse avaient déjà été abordés à la faveur d'un flashback. On y découvrait qu'il avait tenté de protéger sa maman victime d’un compagnon violent. Un événement qui avait eu un effet dévastateur sur sa psychologie, et qui explique en partie l'homme dérangé qu'il est devenu. Mais cet événement n'est pas le seul traumatisme subi par le petit garçon. Vulnérable, Joe a aussi été victime de harcèlement, comme devrait le dévoiler la saison 3.

L'entourage du couple Joe et Love va changer avec leur arrivée en banlieue. Parmi les nouveaux arrivants au casting figure notamment Shalita Grant dans la peau de Sherry, une «Mom-fluencer» qui va devenir assez proche de Love. Elle va faire croire à la jeune femme enceinte qu’elle va l’accueillir dans son cercle social élitiste. En réalité, elle ne cherche qu’à augmenter le nombre de ses abonnés sur les réseaux sociaux. Christopher Sean (Star Wars : Resistance) incarnera quant à lui un père moderne qui reste à la maison avec ses enfants après avoir fait fortune dans la tech. Son épouse devrait apparaître plus souvent à l’écran que lui, croit savoir le site Screenrant. Cette femme, décrite comme une coach de vie aimant les bonnes choses de la vie et de la haute-société, est une membre fidèle de la clique des pros du commérages de Sherry. Elle sera incarnée par Shannon Chan-Kent (Spectacular !).

Fresh blood joining You Season 3:





Shalita Grant jouera Sherry, une "Mom-fluencer" qui semble terre-à-terre, mais qui est en réalité une fille méchante qui fait semblant d'accueillir Love dans son cercle social.





Travis VanWinkle jouera le riche Cary, qui invite Joe dans son cercle intime.

De son côté, Scott Speedman (Grey’s Anatomy) jouera un PDG dont les affaires sont florissantes mais qui rencontre des problèmes familiaux. Homme taiseux, et père de famille peu démonstratif, ses vrais sentiments devraient être dévoilés en cours de saison. Tati Gabrielle (Sabrina, l’apprentie sorcière) incarnera Marienne, une libraire qui vit dans le quartier de Joe. Elle possède des secrets qui seront révélés au fur et à mesure. Ben Mehl (The Good Wife) sera aussi un employé de la librairie. Il s'agit d'un ancien militaire dont la vue a été endommagée. Il a un mari et est le beau-père de deux enfants et rêve d’agrandir la famille.

Chris O’Shea (Madam Secretary) campera Andrew, un adorable membre du cercle de Sherry. Le père de famille est très friand des derniers ragots. Bryan Safi (9-1-1) jouera Jackson, le mari d’Andrew. Ensemble ils forment un couple heureux. Bien qu’occupant un poste très important dans le milieu de la tech, Jackson reste humble. Mackenzie Astin (Homeland) sera Gil. Un prof de géologie très amical. Ayelet Zurer (Dardevil) interprètera Dr. Chandra, une thérapeuthe pour couples un peu brusque, mais réputée pour aller au fond des problèmes de ses patients. Dylan Arnold (Nashville) prêtera ses traits à un lycéen influençable et instable qui a des relations compliquées avec son beau-père. Enfin, Travis Van Wrinkle (The Last Ship) jouera un homme riche et séduisant qui invitera Joe dans son cercle d’amis influents.

Par ailleurs, le site Digital Spy pense que le vrai Will (Robin Lord Taylor) - à qui Joe a volé l’identité en saison 2 - pourrait de nouveau être présent, considérant qu’il est un des seuls amis de Joe. C'est le cas aussi des amies de Love – Lucy (Marielle Scott), Sunrise (Melanie Field) et Gabe (Charlie Barnett) – qui sont toujours vivantes et ignorent encore tout de la vraie nature de Love. Enfin John Stamos (La fête à la maison), pourrait avoir un rôle essentiel dans les prochains épisodes, croit savoir Télé-Loisirs, et ce bien que son personnage, le Dr Nicky, soit derrière les barreaux.

DATE DE DIFFUSION

Pour l’heure, Netflix a simplement annoncé que la saison 3 serait mise en ligne en 2021. Il faudra sûrement, à l’heure où nous écrivons ces lignes, encore patienter plusieurs mois, le tournage ne devant pas s'achever avant février voir avril. L’arrivée des nouveaux épisodes coïncidera-t-elle en fait avec celle du troisième livre de la saga de Caroline Kepnes, qui a librement inspiré la série ? Intitulé You love me, il sera quant à lui publié le 6 avril.

COVER REVEAL





Joe Goldberg est de retour. Et il va fonder une famille – même si cela doit le tuer.





You Love Me, le nouveau thriller très attendu de Caroline Kepnes dans sa série à succès You, maintenant une série à succès Netflix, sort le 7 avril 2021!





Read more: https://t.co/nKhUTGevUt — SimonSchusterAU (@SimonSchusterAU) January 11, 2021

En attendant, les fans peuvent revoir les saisons 1 et 2 de You sur Netflix.