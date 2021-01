Ce signe astrologique serait le grand perdant de 2021, selon Elizabeth Teissier

Alors que 2021 vient de démarrer, que nous réservent les astres ? Si la période est compliquée pour tout le monde, crise sanitaire oblige, elle pourrait l'être malheureusement un peu plus pour certains signes astrologiques. Mais quel est celui qui va devoir le plus s'accrocher ? Réponse avec la célèbre astrologue Elizabeth Teissier.

Selon les prédictions de celle qui conseilla, entre autres, François Mitterrand, les natifs du Lion seront ainsi davantage à la peine.

«Ils vont devoir subir à la fois l’opposition de Jupiter, considéré comme le 'grand bénéfique' mais qui sera tourné contre eux, mais aussi l'influence d'un mauvais Saturne et d'un mauvais Uranus», décrypte-t-elle.

Ce faisant, les personnes du signe du Lion, vont se trouver aux prises avec «un certain désordre, se heurtant à des choix parfois difficiles, ou bien des problèmes administratifs et financiers, voire des problèmes avec leur supérieur hiérarchique», explique encore Elizabeth Teissier.

Certains natifs du Taureau et du Scorpion à la peine

De même, les personnes appartenant à la première moitié du signe du Taureau (c'est-à-dire celles nées avant le 7 mai) et du Scorpion (nées avant le 7 novembre) vont aussi connaître leur lot de difficultés «à cause d'un Uranus difficile».

«Ils vont devoir composer avec des changements abrupts qui pourront être assez déstabilisants», analyse l'astrologue.

Par ailleurs, certains natifs des Poissons, du Sagittaire et des Gémeaux (ceux de la fin du deuxième et du début du troisième décan) vont voir certains de leurs projets stagner, voire remis en cause.

«Ils devront, dans ce contexte, veiller à être prudent pour ne pas se faire avoir», avertit Elizabeth Teissier.