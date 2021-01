Le créateur du «Jeu de la dame» va adapter en série le roman de science-fiction «The Sparrow»

Selon le site américain Variety, le créateur, réalisateur et showrunner de la série «Le Jeu de la Dame», Scott Frank, sera en charge d’écrire le scénario de l’adaptation du roman de science-fiction «The Sparrow» pour la chaîne américaine FX.

Connu en France sous le nom de Le Moineau de Dieu (ed. Albin Michel), le premier roman de l’américaine Mary Doria Russell publié en 1996 entame son récit au début du XXIe siècle, au moment où un signal musical est capté par une station scientifique sur Terre. Un équipage monté par le Vatican mêlant des prêtres jésuites et des scientifiques – parmi lesquels se trouve le père Emilio Sandoz, expert en linguistique – est envoyé dans l’espace pour tenter de trouver l’origine de ce signal susceptible de prouver l’existence de Dieu dans l’Univers.

En 2059, le père Sandoz est le seul membre de l’expédition à revenir vivant. Brisé psychologiquement par cette expérience traumatisante, il se retrouve accusé de crimes odieux, et traduit devant un tribunal.

La réalisation de l’adaptation a été confiée à Johan Reck, connu pour son travail sur les séries Breaking Bad et Chernobyl. Ce dernier, Scott Frank et Mark Jonhson (Better Call Saul) apparaitront également en tant que producteurs exécutifs du projet. Aucunes informations concernant le casting ou la date de mise en production n’ont été révélées pour le moment.