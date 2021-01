Sex Education saison 3 : date de sortie, casting, intrigue... Tout ce que l'on sait déjà

La très attendue saison 3 de la tout aussi émouvante qu'amusante Sex Education arrivera en 2021. Entre annonces officielles, indiscrétions, prédictions et rumeurs, voici tout ce que nous en savons à l'heure actuelle. Attention, âmes sensibles aux spoilers s’abstenir…

Créée par Laurie Nunn, la teen série britannique raconte les aventures d'Otis, un lycéen réservé et peu sûr de lui qui vit avec Jean, sa mère, une sexologue sans tabou. Dans la saison 1, Otis et son amie Maeve vendent clandestinement à leurs camarades de lycée des consultations de thérapie sexuelle pour se faire un peu d'argent de poche grâce aux connaissances (toutes théoriques) acquises en la matière par l'adolescent...

Scénarios bien ficelés, personnages attachants, propos crus saupoudrés d'une pointe d'humour, la recette a tellement plu que Netflix avait annoncé 40 millions de vues rien que sur les quatre premières semaines de mise en ligne de cette saison 1. Particulièrement réussie elle aussi, la saison 2 n'avait pas déçu les fans qui attendent désormais avec impatience la suite des aventures amoureuses, sexuelles et familiales de leurs ados préférés.

Des retrouvailles qui risquent d'être contrariées car retardées à cause d'un certain virus... Après une pause forcée en raison de la pandémie de Covid-19, le tournage de la saison 3 a néanmoins pu reprendre, comme l’a annoncé la plate-forme américaine.

La saison 3 verra-t-elle Maeve et Otis rouvrir leur cabinet sauvage de sexologie ? Il est quoiqu’il en soit certain que la sexualité des ados, traitée de manière frontale mais avec la pointe d’humour qu’il faut dans les saisons précédentes, aura encore une grande place dans la série.

QUE RACONTERA LA SAISON 3 ?

Au début de la saison 2, Otis commence à se libérer au niveau sexuel et tente de faire évoluer sa relation avec Ola, tout en gérant une amitié désormais tendue avec Maeve. Dans le même temps le lycée de Moordale est en proie à une épidémie de chlamydia, un événement qui souligne la nécessité d'une meilleure éducation sexuelle à l'école...

A la fin de la saison 2 Ola et Otis se séparent, Ola entamant une relation avec Lily tandis qu'Otis trouve (enfin) le courage de laisser un message sur le répondeur de Maeve pour lui dévoiler ses sentiments : « C’est toi, a-t-il dit. Cela a toujours été toi. Je t’aime ». Un message qui ne sera finalement pas entendu puisqu’Isaac, le voisin de Maeve - qui n’est pas insensible au charme de cette dernière - l’a volontairement effacé…

La saison 3 s’ouvrira probablement sur l’incompréhension entre Otis et Maeve, Otis pensant probablement que Maeve ne veut plus rien avoir à faire avec lui depuis le comportement gênant qu'il a eu lors d'une soirée trop arrosée. Les nouveaux épisodes reviendront aussi certainement sur la relation de Maeve avec sa mère. Une relation qui n’a jamais été idéale loin de là, mais qui a fini très mal en fin de saison. Maeve s’est en effet rendue compte que sa mère continuait de se livrer à ses addictions et a préféré prévenir les services sociaux pour protéger sa jeune demie-soeur.

Du côté d’Eric, dont on a suivi les emballements du coeur pour deux garçons, il a finalement donné sa préférence à la tête brûlée Adam au détriment du mystérieux Rahim. Mais le fils de Groff n’est pas un saint, et cela risque de compliquer leur relation… Quant à Jackson, la saison 3 pourrait le voir continuer de s’épanouir dans un genre d’existence qui le rende plus heureux que celui que lui offre la compétition sportive professionnelle dans laquelle ses deux mères rêvaient qu'il excelle, lui qui a commencé à changer son quotidien en se liant d’amitié avec Viv et en jouant dans une version revisitée de Romeo et Juliette.

Personnage haut en couleur, la mère d'Otis devrait aussi occuper une bonne place dans les nouvelles intrigues. Et pour cause, elle est tombée enceinte, (a priori) de Jakob dont elle s'est séparée. « Elle sera encore enceinte quand on la retrouvera (au début de la saison 3, ndlr)», a fait savoir à Collider Gillian Anderson, qui interprète la sexologue. « Et nous voyons que Jean est en train de voir comment elle va gérer cela avec Jakob et aussi avec Otis ».

Aimee : un personnage d'utilité publique

Autre intrigue qui aura sûrement encore beaucoup d’importance, celle d’Aimee qui avait bouleversé les internautes. Les conséquences destructrices de son agression sexuelle dans le bus scolaire l’ayant fait sombrer dans un profond mal-être. Pour mémoire, la lycéenne avait été la victime d'un inconnu qui s'est masturbé dans son dos - une violence sexuelle choquante et très traumatisante que de trop nombreuses femmes et jeunes femmes subissent notamment dans les transports en commun, et que les fictions n'abordent que trop peu ou mal. « J’ai aimé la manière avec laquelle les scénaristes ont traité cet arc narratif, ils ne se sont pas dits : ‘oh elle était traumatisée et maintenant cela va mieux », a confié son interprète à DigitalSpy, ajoutant : « dans l’épisode 1 (de la saison 3, ndlr) déjà, je peux voir qu’il y a des échos à la saison 2 et c’est une chose encore très présente pour elle ». En abordant certains sujets de société comme celui-ci, Sex Education apporte concrètement sa pierre à l'édifice dans la lutte contre les violences sexuelles. Alors qu'Aimee - dans un mécanisme de défense souvent adopté par les victimes plongées dans un état de sidération et de dissociation après un traumatisme - banalise ce qui lui est arrivé (un évitement qui sur le long terme ne fait que maintenir la victime dans un état de souffrance), Maeve rend sa gravité extrême à l'événement en déclarant à son amie - «Non, tu as été agressée» - puis en l'accompagnant au commissariat pour porter plainte. L'agression d'Aimee a ensuite permis aux autres personnages de libérer leur parole sur leurs propres expériences traumatiques. Un sein agrippé par un inconnu, un pénis exhibé à la piscine... Autant d'évocations de ces situations subies sans consentement qui permettront peut-être à celles qui les subissent de trouver la force d'en parler grâce à cette fiction...

TROIS NOUVEAUX ACTEURS ANNONCÉS AU CASTING

Dans la vidéo spécialement tournée pour annoncer la mise en chantier de la saison 3 (et à voir en bas de cet article), les visages familiers de la série sont tous apparus, confirmant le retour des personnages bien aimés dans la suite de la série, à savoir Otis (Asa Butterfield), Eric (Ncuti Gatwa), Jean (Gillian Anderson), Maeve (Emma Mackey), Aimee (Aimee Lou Wood), Adam (Connor Swindells), Jackson (Kedar Williams-Stirling), Ola (Patricia Allison), Lily (Tanya Reynolds), et le proviseur Groff (Alistair Petrie). Il y a fort à parier qu’Olivia (Simone Ashley), Ruby (Mimi Keene) et Anwar (Chaneil Kular) – aka The Untouchables – mais aussi le petit ami d’Aimee Steve (Chris Jenks), Miss Sands (Rakhee Thakrar), M. Hendricks (Jim Howick), le père d’Ola Jakob (Mikael Persbrandt), la mère d’Adam Maureen (Samantha Spiro), les mères de Jackson Sofia (Hannah Waddingham) et Roz (Sharon Duncan-Brewster), et le père d’Otis, Remi (James Purefoy), soient eux aussi de retour.

Après avoir vu débarquer trois nouveaux personnages en saison 2 - à savoir le beau Rahim (Sami Outalbali), l’intello Viv (Chinenye Ezeudu) et le nouveau voisin en fauteuil roulant de Maeve, Isaac (George Robinson), la saison 3 en fera de même avec trois nouveaux acteurs déjà annoncés. Jason Isaac, l’interprète du méchant Lucius Malfoy, a en effet rejoint le casting. Il incarnera le grand frère arrogant de Mr Groff, le principal du lycée Moordale. Il viendra épauler ce dernier après sa séparation avec sa femme, Maureen. Jemima Kirke (Girls) campera quant à elle Mme Hope, la nouvelle directrice de l’établissement auquel elle entend rendre le prestige d'antan, tandis que la rappeuse Dua Saleh interprétera Cal, une nouvelle élève non-binaire.

QUAND LA SÉRIE SERA-T-ELLE DIFFUSÉE ?

Un message publié en novembre dernier sur Twitter a annoncé le lancement de la saison 3 pour le 17 janvier. Mais c'est a priori celle qui était prévue avant que le Covid-19 n'interrompe les tournages. Le retard pris à cause du coronavirus devrait en toute logique repousser l’échéance de cinq mois, soit vers juin 2021.

Alors Netflix dévoilera-t-elle Sex Education avant cette date si lointaine ? Pour le savoir il va encore falloir faire preuve de patience… Quant à savoir s’il y aura une saison 4, c’est fort probable mais pas encore acquis. « Je ne pense pas que ce show soit fait pour durer 10 saisons », a notamment confié l’actrice Asa Butterfield dans une interview pour Digital Spy, je pense qu’il ne faut pas plus que 4 ou 5 saisons. Mais peut-être que tout s’arrêtera avec la saison 3 », avait-elle ajouté.

En attendant de découvrir la suite, les fans peuvent revoir les deux premières saisons sur Netflix.