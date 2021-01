Marvel : Ethan Hawke rejoint la série «Moon Knight»

Actuellement au casting de l’excellente série «The Good Lord Bird» - diffusée en France sur Canal+ - Ethan Hawke vient d’ajouter son nom à celui de «Moon Knight».

L'acteur y donnera la réplique à Oscar Isaac (Star Wars) dans cette adaptation des comics destinée à être diffusée sur la plate-forme de streaming Disney+ dans le courant de l’année 2022. Selon le site américain The Hollywood Reporter, le comédien pourrait incarner le grand méchant de l’histoire qui fera face au personnage de Moon Knight, alias Marc Spector, un ancien agent de la CIA devenu mercenaire.

Après une mission en Égypte où il est laissé pour mort dans le désert, son corps inanimé est placé dans une tombe située au pied de la statue du dieu de la Lune, Khonshu. Ce dernier lui apparaît comme une vision, et le ramène à la vie avec la mission de devenir un chevalier luttant contre l’injustice en usant de la force de l’astre (pas un superpouvoir, juste une force supérieure à la moyenne les nuits de pleine lune). Marc Spector se crée plusieurs identités pour combattre le crime, ce qui ne fait qu’accentuer ses troubles psychologiques.

C’est Jeremy Slater – connu pour son travail sur la série The Umbrella Academy – qui est en charge d’écrire le scénario. Moon Knight vient s’ajouter à la liste des séries Marvel attendues sur la plate-forme de streaming, notamment WandaVision qui vient d’être lancée sur Disney+, The Falcon and The Winter Soldier, ou encore Loki.