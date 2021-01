Les Marseillais : la petite amie du joueur du PSG Marco Verratti rejoint la téléréalité et crée la polémique

Jessica Aidi, mannequin de 29 ans et future épouse du joueur italien du PSG Marco Verratti, participe actuellement à Dubaï au tournage de la téléréalité «Les Marseillais». Ce qui n’est pas sans créer quelques complications.

Interrogée par le site du Parisien / Aujourd’hui en France, la jeune femme – qui sera la bookeuse des candidats dans l’émission diffusée sur W9 dans quelques semaines – avoue que le fait d’être en couple avec un joueur du Paris Saint-Germain puisse être un problème ne lui a jamais effleuré l’esprit. «Cela ne m'était pas venu à l'esprit que ça puisse poser problème. C'est mon côté femme ça, je ne suis pas fan de foot, moi, je ne réfléchis pas en termes d'hostilité sportive», explique-t-elle amusée.

Fans de football, et de l’Olympique de Marseille, certains candidats des Marseillais n’ont pas hésité à la taquiner gentiment sur le sujet. «Les garçons m'ont reconnue et ont directement fait le lien. Comme tout Marseillais qui se respecte, ce sont des vrais fans de foot. Inutile de vous dire que ça a copieusement chambré dans la foulée. Je suis originaire de Montpellier, je ne suis ni Parisienne, ni fan de foot. Mais, depuis que je suis avec Marco, évidemment je me suis ralliée à la cause parisienne, les liens du cœur priment avant tout», poursuit-elle.

On se demande désormais si les passages où les candidats de la téléréalité font allusion à Marco Verratti, et se mettent à la chambrer, seront gardés dans l’émission.