Les Simpsons : la série avait-elle encore prédit l'avenir concernant Kamala Harris ?

La ressemblance est troublante. Le 17e épisode de la saison 11 de la série animée Les Simpsons – intitulé Bart to the Future en version originale – voit Lisa Simpsons devenir la première femme présidente des États-Unis, et porter une tenue similaire à celle de Kamala Harris lors de l’investiture.

Sur Twitter, nombreux étaient ceux qui ont pointé du doigt la ressemblance des vêtements portés par l’actuelle vice-présidente américaine (la première femme à ce poste de l’histoire des États-Unis), et le personnage de Lisa Simpson dans un épisode datant de l’année 2000. Même si la sœur de Bart accède à la plus haute fonction de l’État américain.

Kamala Harris really is Lisa Simpson and I’m all for it pic.twitter.com/82yTgsu09o — the barefoot bandit (@Darth_Tsunami) January 20, 2021

C’est dans ce même épisode que Les Simpsons avait prédit l’élection de Donald Trump. D’ailleurs, au moment où Lisa Simpson lui succède dans le bureau ovale, elle affirme avoir hérité du budget catastrophique de son prédécesseur. «Nous avions prédit que Donald Trump deviendrait président en 2000 – mais Trump était à l’époque la personne publique la plus absurde à laquelle nous pouvions penser, et c’est toujours le cas. Cela dépasse la simple satire», expliquait Matt Groening, le créateur de Simpsons, au site britannique du Guardian en octobre 2016.

Ce n’est pas la première fois que la série Les Simpsons semble capable de prédire l’avenir, avec notamment des similitudes troublantes évoquant l’attaque du Capitol, l’épidémie de coronavirus, ou encore l’épisode final de Game of Thrones, trouvées dans des épisodes précédents ces événements.