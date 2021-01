Séverine Ferrer tente de relancer «Fan de» via Instagram

Séverine Ferrer est nostalgique de l’époque où elle animait « Fan de » sur M6 dans les années 1990. C’est sur Instagram qu’elle a eu l’idée de renouer avec son passé…Pour le plus grand plaisir de ses fans.

Âgée de 43 ans, elle a proposé à ses fans d’organiser une grande réunion – en respectant les gestes barrières évidemment – afin de partager avec eux les souvenirs des moments où ils ont eu l’occasion de rencontrer leurs idoles (principalement des Boys Band). Une idée qui lui est venue lors de la tournée Born in 90, durant laquelle son chemin a croisé celui d’anciens gagnant du concours Fan de, leur permettant de rencontrer en personne les stars de l’époque.

La proposition de Séverine Ferrer a emballé plusieurs de ses abonnés. «J’adore et j’adhère !», commente l’un d’eux. «Oh mais quelle sublime idée», réagit un autre. En mars dernier, Séverine Ferrer avait laissé entendre qu’un retour de Fan de à la télévision n’était pas exclu, affirmant être «en pourparlers». Une idée d’autant plus séduisante après le retour en force de Michaël Youn sur M6 avec le Morning Night.

«On a eu énormément de demandes. C’est vrai que Michaël a ouvert la brèche. Ça serait un ‘one shot’ parce que, de toute façon, on est tous parti vers de nouvelles activités. Je suis au théâtre. J’espère réellement pour tous ceux qui me suivent au quotidien que ça se fera. Je ne peux pas vous en dire plus, je ne sais pas quand ni comment, mais on en a parlé et on a vraiment le souhait que ça se fasse», avait-elle confié au site de Voici.