The Boys saison 3 : date de sortie, casting, intrigue…Tout ce que l’on sait déjà

La saison 3 de «The Boys» est très attendue par les fans de la série. Annonces officielles, indiscrétions, prédictions et rumeurs, voilà tout ce que l’on sait à son propos. Attention, spoilers !

Dans la saison 2 de la série pilotée par le showrunner Éric Kripke, les fans ont découvert l’origine de la création du fameux Compound V, le sérum permettant de donner des superpouvoirs à n’importe quel être humain, qui remonte à la Seconde Guerre Mondiale et les recherches entamées par le régime nazi. Charmant, n’est-ce pas ? Le dernier épisode de ce deuxième chapitre a soulevé énormément de questions qui, nous l’espérons, trouverons des réponses dans la saison 3.

Quand sera-t-elle diffusée ?

Le 5 janvier dernier, le comédien Jack Quaid – qui incarne le personnage de Hughie – a averti ses fans qu’il se rendait à Toronto pour le lancement du tournage.

Si on prend en considération la période de quarantaine de deux semaines imposée aux personnes se rendant au Canada, on peut estimer que les premières images ne seront pas tournées avant la fin janvier.

Si on analyse la manière dont la production des saisons précédentes s’est déroulée, qui comprenait un écart allant de 9 (saison 1) à 10 mois (saison 2) entre la fin du tournage et la diffusion du premier épisode, il semblerait que la saison 3 de The Boys ne sera pas accessible sur Amazon Prime Video avant le premier trimestre de l’année 2022. Certains espèrent toujours une mise en ligne à la toute fin de 2021, mais cela reste peu probable.

Qui sera présent au casting ?

La conclusion de la saison 2 laisse entrevoir quelques remaniements dans le casting. La bande des «Boys» sera de retour, évidemment, avec Butcher (Karl Urban), Hughie (Jack Quaid), Frenchie (Tomer Capon), La Crème (Laz Alonso), et Kimiko (Karen Fukuhara). Du côté des supers-héros, Homelander (Antony Starr), Maeve (Dominique McElligott), Starlight (Erin Moriarty), A-Train (Jessie Usher), et Black Noir (Nathan Mitchell) composent désormais Les Seven, avec The Deep (Chace Crawford) toujours en arrière-plan. Le devenir de Stormfront (Aya Cash) reste un mystère, mais elle pourrait ne pas disparaître totalement. Le grand patron de Vought, Stan Edgar (Giancarlo Esposito) devrait faire plusieurs apparitions.

Deux comédiennes – Claire Doumit, qui incarne la députée Victoria Neuman, et Colby Minifie, qui joue Ashley Barrett, la responsable de la communication de Vought, ont été titularisées au casting. Ce qui signifie que leur personnage va prendre une place plus importante dans la série. On s’en doutait, forcément, avec Victoria Neuman, puisque nous avons découvert que c’était elle qui faisait exploser les têtes des personnes se trouvant dans son champ de vision. Un superpouvoir pour le moins effrayant qui devrait en faire la principale antagoniste de la saison 3 de The Boys.

Un autre personnage, aperçu dans l’épisode 6 de la saison 2, s’apprête à faire un retour sanglant dans ce troisième chapitre : Cindy. La jeune femme a réussi à s’échapper de l’hôpital de Sage Grove Center, où Vought enfermait les cobayes utilisés pour tester le Compound V. Lors de sa brève apparition à l’écran, Cindy a démontré être capable de résister aux balles, et à l’électrocution de Stormfront. Son pouvoir lui permet d’exercer une pression sur les personnes et les objets qui l’entourent d’un simple geste de la main. Un pouvoir télékinésique ravageur dont nous avons eu un rapide aperçu. «Cindy est dehors, et plus dangereuse que jamais», a confirmé Eric Kripke lors d’une session question réponse sur Twitter.

Le showrunner Eric Kripke a également fait venir son ancien collègue de la série Supernatural, le comédien Jensen Ackles, pour incarner un nouveau super-héros, Soldier Boy. Un personnage éminemment important puisqu’il permettra d’en découvrir plus sur l’histoire de Vought – remontant à la Seconde Guerre Mondiale – et la manière dont ces super-héros ont vu le jour.

Lors d’une récente table ronde, le créateur de The Boys avait laissé entendre que la crise sanitaire allait peut-être empêcher certaines scènes de voir le jour, notamment une apparition de Jeffrey Dean Morgan (Negan dans The Walking Dead) qui était prévue dans cette saison 3. Eric Kripke a toutefois laissé entendre que tout espoir de voir le comédien à l’écran n’était pas perdu.

Que sait-on de l’intrigue ?

A la fin de la saison 2, nous avons quitté Butcher au bord de la rupture. Il a assisté à la mort de Becca, sa femme, tuée accidentellement par les superpouvoirs de Ryan, le fils qu’elle avait eu avec Homelander. Selon Eric Kripke, Butcher sera un homme «en guerre avec lui-même», dans la saison 3. «Il y a cette part d’humanité en lui, représentée par Becca et Hughie, qui est petite, mais qui est bien là. Et il y a l’autre part, celle représenté par son père, faite de colère et de rage incontrôlées. Ce sont ces deux côtés de sa personnalité qui vont s’affronter, car il est furieux. Il ne peut pas vraiment en vouloir à Ryan. Par contre, il est très remonté contre Homelander», continue le showrunner.

Homelander, justement, apparaît plus fragile que jamais psychologiquement à la fin de la saison 2. «Il se sent totalement trahi, émasculé, et en totale insécurité», a révélé Antony Starr à propos de son personnage qu’il décrit comme «un fou meurtrier» à l’aube de la saison 3. L’ambiance au sein des Seven risque également d’être particulièrement tendue, notamment entre Black Noir et Maeve. Starlight est toujours présente, ce qui a le don de contrarier Homelander au plus haut point.

«Tout le monde a trahi tout le monde, c’est comme un foyer où règne la division, mais dont les membres vivent toujours sous le même toit. Il y a beaucoup d’histoires intéressantes qui vont en ressortir dans la saison 3», a précisé Nathan Mitchell, l’interprète de Black Noir.

Eric Kripke a également révélé que ce troisième chapitre proposera l’adaptation de «Herogasm», qui fait l’objet d’un spin-off à part entière dans les comics, une épisode qui verra les super-héros – qui sont officiellement supposés avoir quitter la Terre pour affronter une menace extra-terrestre – se retrouver sur une île déserte pour plusieurs jours de débauches, entre sexe torride et drogues en tout genre. Tandis que Butcher et sa bande parviennent à se rendre sur place pour collecter des informations compromettantes sur Vought.