Game of Thrones : une nouvelle série dérivée commandée par HBO

« Les chroniques du chevalier errant » (Tales of Dunk and Egg, en VO) de George R.R. Martin vont être adaptées en série par HBO, annonce le magazine Variety.

A travers trois nouvelles intitulées Le Chevalier errant (1998), L’Épée lige (2003) et L’Oeuf de dragon (2015), ces chroniques relatent les aventures du chevalier errant Duncan le Grand, surnommé Dunk, et de son mystérieux écuyer Aegon Targaryen, surnommé l’Oeuf. L’action se situe 90 ans avant celle du Trône de fer, à l’origine de la série Game of Thrones.

Un projet parmi d’autres

L’annonce de ce projet est une bonne nouvelle pour les fans de l’univers GOT qui pouvaient néanmoins se réjouir de voir House of the Dragon déjà bien sur les rails. L’histoire de cette série-prequel se déroulera quant à elle 300 ans avant les événements de la série culte et suivra les ancêtres de Daenerys Targaryen. Concoctée par Miguel Sapochnik et Ryan Condal, elle est prévue pour 2022 avec au casting Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy et Danny Sapani.

Rappelons en revanche que le projet de série avec Naomi Watts est quant à lui définitivement abandonné par HBO. Dommage, il devait nous plonger dans une des périodes les plus passionnantes de l’univers créé par George R.R. Martin, soit l’Age des Héros, dont les événements se situent des milliers d’années avant ceux du Trône de Fer : « Des horribles secrets de l’histoire de Westeros à la véritable origine des White Walkers, des mystères de l’Est à la légende des Stark - ce n’est pas l’histoire que nous pensons connaitre », annonçait le pitch.

Espérons que l'adaptation des «Chroniques du chevalier errant» ne connaissent pas le même sort... En attendant, le magazine variety - qui ne connaît pas encore le noms des showrunners qui officieront - assure qu'HBO a fait de ce projet une priorité.