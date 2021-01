Kenneth Branagh interprétera Boris Johnson dans une série consacrée à la gestion de la crise du coronavirus

Kenneth Branagh interprétera Boris Johnson dans la série intitulée « This Sceptred Isle », qui traitera de la gestion du coronavirus.

L’acteur et cinéaste nord-irlandais Kenneth Branagh se glissera dans la peau du Premier ministre britannique dans cette série en cinq épisodes, qui reviendra sur l’arrivée de ce dernier à Downing Street puis sa gestion de la crise depuis l’apparition des premiers cas de Covid-19 au Royaume-Uni. Lui-même contaminé par le coronavirus - qui lui a valu de passer trois nuits en soins intensifs en avril - Boris Johnson a été critiqué pour avoir tardé à réagir face à la pandémie.

La chaîne Sky qui diffusera la série a annoncé qu’elle serait réalisée par Michael Winterbottom. « Notre série lie d'innombrables histoires vraies - de Boris Johnson à Downing Street aux personnes en première ligne face au virus dans le pays - relatant les efforts des scientifiques, des médecins, des soignants et des dirigeants pour nous protéger du virus », a déclaré dans un communiqué le réalisateur de « Jude » et « Tournage dans un jardin anglais », qui a co-écrit la série avec Kieron Quirke.

Kenneth Branagh is set to play U.K. Prime Minister Boris Johnson in Michael Winterbottom's upcoming limited series charting the early days of the COVID-19 pandemic https://t.co/xhi6B9jLMe pic.twitter.com/GUDOMA9lnk

— The Hollywood Reporter (@THR) January 23, 2021