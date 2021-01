Olivia Rodrigo : tout savoir sur la star de Disney qui bat tous les records

Olivia Rodrigo affole les compteurs de streams avec son titre « Drivers License ». Si son nom ne vous dit encore rien, à seulement 17 ans, l’actrice et chanteuse est déjà bien connue des jeunes téléspectateurs.

Ancienne héroïne de la série « Frankie et Paige » sur Disney Channel avant de décrocher le premier rôle dans « High School Musical : la comédie musicale, la série », Olivia Rodrigo est la nouvelle sensation du moment grâce à son tube visionné plus de 54 millions de fois sur YouTube, ayant dépassé les 17 millions d'écoutes en seulement 24h. Le fruit d’un marketing hyper calibré, d’un buzz démarré en trombe sur TikTok , le tout boosté par des commentaires élogieux de stars à l’instar de Taylor Swift.

.@Olivia_Rodrigo is the moment





Her latest song “drivers license” comes in at #1 on both our Global & US Song Debuts #SpotifyCharts pic.twitter.com/cu6S8BRno4 — Spotify Charts (@spotifycharts) January 13, 2021

my homegirl alexa! thank u so much this is crazy! https://t.co/i6hRSZAc1f — Olivia Rodrigo (@Olivia_Rodrigo) January 15, 2021

Avec 76,1 millions d'écoutes en streaming, 38 000 téléchargements et 8,1 millions de contacts au niveau de l'airplay en radio, le tube «Drivers Licence» a ainsi démarré en première position du Billboard Hot 100.

.@Olivia_Rodrigo's "Drivers License" is one of the most dominant No. 1s of the last 30 years https://t.co/pslsf7N1lK — billboard (@billboard) January 23, 2021

homegirl went platinum in two weeks!!!!!!! thank u guys so so much!!!!!! https://t.co/N9eivmrd4e — Olivia Rodrigo (@Olivia_Rodrigo) January 24, 2021

Il ne s’agit en fait pas du premier tube écrit et chanté par Olivia Rodrigo, dont le titre « All I want », extrait d'une compilation de reprises et d'inédits autour de la série High School Musical, avait dépassé les 193 millions d’écoutes sur Spotify. L’adolescente avait expliqué son succès pour le Los Angeles Times l’année dernière par une habileté à raconter les affaires de cœur « que les adultes n’ont pas ».

Une fan de Taylor Swift et de Lorde

Née en Californie le 20 février 2003, Olivia Isabel Rodrigo a des origines philippines du côté de son père et allemande et irlandaise du côté de sa mère. Elle a commencé à prendre des cours de chant à l’âge de 6 ans et à faire du théâtre en élémentaire. Elle a emmenagé à Los Angeles en 2015, quand elle a été recrutée sur la série «Frankie et Paige» («Bizaardvark» en VO) de Disney dans laquelle elle joue une ado qui poste des vidéos et des chansons comiques sur internet. Elle a ensuite intégré les castings de « High School Musical : la comédie musicale, la série ». Elle y incarne une élève timide mais très douée qui auditionne dans une production de High School Musical pour incarner Gabriella (rôle jadis tenu par Vanessa Hudgens).

via GIPHY

Côté musique, Rodrigo a signé en 2020 avec Interscope Records et Geffen Records. Elle cite Taylor Swift et Lorde comme ses plus grandes inspirations, ainsi que la bande originale de «Twilight». Je suis dingue de «Red» de Taylor Swift et de «Pure Heroine» de Lorde. Curieusement, ce sont en fait les deux premiers albums que j'ai achetés sur vinyle quand j'avais environ 11 ans. Je dansais tout le temps dans ma chambre. Je les ai tellement écoutés et j'ai mémorisé les listes de morceaux. Aujourd'hui encore, Lorde et Taylor sont mes plus grandes inspirations », a-t-elle confié au site I-D.

Les fans du single «Drivers Licence» en ébullition

Co-écrite avec Dan Nigro du groupe As Tall as Lions, Drivers Licence est un titre émouvant sur une peine de cœur. « Je traversais un chagrin qui était si déroutant», a déclaré Rodrigo dans un communiqué de presse. «Mettre tous ces sentiments dans une chanson a fait que tout semble tellement plus simple et plus clair - et en fin de compte, je pense que c'est vraiment le but de l'écriture de chansons. Il n’y a rien de tel que de s’asseoir au piano dans ma chambre et d’écrire une chanson vraiment triste. C'est vraiment mon truc préféré au monde. »

via GIPHY

Les fans ont émis l'hypothèse que la chanson évoquait la relation supposée de Rodrigo avec la co-star de «High School Musical: The Musical: The Series», Joshua Bassett. Ce dernier l'aurait trompée avec «une fille blonde». Pour ne rien gâcher de cette sorte d'appétissante série dans la série, l'acteur a sorti sa propre chanson le 15 janvier intitulée «Lie Lie Lie», dont les paroles semblent répondre aux accusations d'infidélité portées dans «Drivers License». Cerise sur le gâteau, l'actrice de High School Musical Sabrina Carpenter (dont la chevelure est blonde), vient de sortir le single «Skin» qui semble évoquer lui aussi la situation. De quoi faire tergiverser un peu plus les fans qui analysent désormais à la loupe chacun de leurs textes.

le drama olivia rodrigo-joshua bassett-sabrina carpenter jsuis investie comme pas possible on dirait jsuis concernée alors qu'ils savent même pas que j'existe c'est terrible — rando (@randagmh) January 22, 2021

When you’re 25 and trying to make sense of this Olivia Rodrigo / Joshua Bassett / Sabrina Carpenter teen drama pic.twitter.com/9D8zJ22cHV — Rachel (@roygbiv927) January 22, 2021

Sabrina Carpenter Drops New Song "Skin" Amid Olivia Rodrigo-Joshua Bassett Love Triangle Rumors https://t.co/cnW8sG9ae5 — E! News (@enews) January 22, 2021

Le clip de «Drivers License» :