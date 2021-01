Hungry : Demi Lovato dans une série sur les troubles alimentaires

La chaîne américaine NBC a passé commande du pilote d’une série intitulée Hungry, dans laquelle la chanteuse Demi Lovato abordera avec humour les troubles alimentaires contre lesquels elle a lutté pendant des années.

Le magazine Variety révèle que la chanteuse sera l’héroïne de cette comédie écrite par Suzanne Martin (Hot in Cleveland). Hungry suivra le parcours de plusieurs amies souffrant de troubles alimentaires et faisant partie d’un groupe de soutien. Demi Lovato sera également la productrice exécutive de la série. Le sujet tient particulièrement à cœur à la jeune femme, qui a longtemps lutté contre ses problèmes avec la nourriture et diverses addictions, notamment à l’alcool et à la drogue. Elle avait confié que c’était ces dernières qui étaient à l’origine de ses troubles alimentaires.

Ces dernières années, Demi Lovato a beaucoup milité pour mettre à mal le culte de la silhouette parfaite, notamment en postant des photos de ses rondeurs et de ses vergetures dont elle se dit aujourd’hui « très fière ». «Je veux ouvrir ce nouveau chapitre dans ma vie et être fidèle à celle que je suis, plutôt qu’essayer d’atteindre les standards de quelqu’un d’autre. Donc me voilà, sans honte, sans peur et fière d’avoir ce corps qui est passé par tant de choses », avait-elle posté en 2019.