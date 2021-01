Mask Singer : la saison 3 décalée pour éviter les désagréments d’un probable reconfinement

TF1 a préféré décaler le tournage de la saison 3 de Mask Singer pour éviter toutes complications liées à la pandémie de Covid-19 et les éventuelles annonces du gouvernement qui pourrait prochainement renforcer les consignes sanitaires.

Selon Le Parisien, le divertissement de TF1 présenté par Camille Combal va être repoussé de plusieurs mois. Initialement prévu en février-mars pour une diffusion cet été, le tournage du concours de chant masqué ne devrait désormais avoir lieu qu’en mai-juin pour une diffusion à priori à la rentrée. «’Mask Singer’, c’est un gros barnum qui demande trois semaines de production. Avec un protocole sanitaire strict. Et vu le durcissement envisagé, comme en Allemagne, on a préféré ne pas prendre de risques», a confié une salariée du programme.

C'est tout le planning qu'il va néanmoins falloir revoir, puisque le casting du show se prépare des mois et des mois à l'avance, comme l'avait expliqué en octobre dernier, Anthony Meunier, directeur général d’Hervé Hubert Production à «La lettre de l’audiovisuel» : «Nous travaillons déjà sur la suite (...) ne serait-ce que pour le casting parce que beaucoup de personnalités ont des agendas qui sont prêts un an à l’avance». Selon Le Parisien, les jurés - à savoir Kev Adams, Alessandra Sublet, Anggun et Jarry - devraient quant à eux rempiler.