Ozark saison 4 : date de sortie, casting, intrigue…Tout ce que l’on sait déjà

La saison 4 de «Ozark» sera la dernière. Annonces officielles, indiscrétions, prédictions et rumeurs, voilà tout ce que l’on sait à son propos. Attention, spoilers !

Après le final insoutenable de la saison 3, les fans d’Ozark doivent désormais attendre la mise en ligne du quatrième et dernier chapitre de la série sur Netflix. Que va-t-il advenir de cette famille, les Byrde, qui blanchit de l’argent pour un cartel de drogue mexicain d’un côté, et est ciblée par une enquête du FBI de l’autre ? Cette quatrième saison aura la particularité de compter 14 épisodes au total – au lieu de 10 habituellement – séparés en deux parties.

«Nous sommes ravis que Netflix ait compris l’importance de donner à Ozark le temps nécessaire pour conclure la saga de la famille Byrde. Cela a été une aventure extraordinaire pour toutes les personnes impliquées – sur et en dehors de l’écran – et nous sommes excités d’avoir la chance de terminer cette histoire de la manière la plus satisfaisante possible », avait commenté Chris Mundy, le showrunner de la série, au moment de l’annonce.

«Une saison grand format signifie des problèmes de plus grande ampleur pour les Byrde. Je suis excité de terminer sur un feu d’artifice», avait ajouté Jason Bateman, qui incarne Marty Byrde dans la série.

They're going to go out with a bang.





Ozark will be back with an expanded 14-episode final season. pic.twitter.com/otIoUeTXyH — Netflix (@netflix) June 30, 2020

Quand sera-t-elle diffusée ?

En voilà une information très difficile à trouver. Si l’épidémie de coronavirus complique énormément la mise en production de la saison 4, le tournage devait démarrer le 9 novembre dernier, dans le respect des règles sanitaires évidemment. Jason Bateman, qui est également un des producteurs de la série, et réalise certains épisodes, a annoncé qu’il pourrait être contraint de s’en tenir, cette fois, à son rôle d’acteur afin d’éviter au maximum les risques de contaminations.

Bien évidemment, il est impossible de savoir à quelle date précise la saison 4 sera mise en ligne. Mais selon plusieurs sites spécialisés américains, Ozark pourrait revenir avec son ultime chapitre d’ici la fin de l’année 2021. Ou début 2022.

Qui sera présent au casting ?

La famille Byrde a beau travailler avec un cartel mexicain, tous ses membres sont encore en vie. Jason Bateman, Laura Linney, qui incarnent Marty et Wendy Byrde, de même que leurs enfants, Charlotte et Jonah, interprété par Sofia Hublitz et Skylar Gaertner, seront de retour à l’écran. D’autres personnages connus les accompagneront à l’écran, Ruth (Julia Garner), Wyatt Langmore (Charlie Tahan), Darlene Snell (Lisa Emery), l’agent du FBI Maya Miller (Jessica Frances Dukes), et bien évidemment Omar Navarro (Felix Solis).

Selon le site américain Deadline, Felix Solis et Damian Young, qui incarne Jim Rattelsdorf, ont été promu en tant qu’acteurs réguliers dans la saison 4 d’Ozark, ce qui signifie une présence accrue de leurs personnages respectifs à l’écran.

Bruno Bichir, CC Castillo, and Katrina Lenk will also join the fourth season of the critically-acclaimed drama Ozark in recurring roles. pic.twitter.com/AUCKKkMZwo — Netflix Queue (@netflixqueue) November 13, 2020

En novembre dernier, Netflix a également révélé les noms des nouvelles têtes qui feront leur apparition dans ce chapitre final, à commencer par Alfonso Herrera (The Exorcist, Sense8), qui incarnera le personnage de Javi Elizondro, le neveu d’Omar Navarro qui, s’il s’efforce d’apparaître comme un de ses plus fidèles lieutenants, manœuvre en coulisses pour prendre le contrôle du cartel.

Bruno Bichir (Narcos) interprètera le rôle du prêtre de Navarro, qui est aussi son confident. Adam Rothenberg (Castle Rock) sera Mel Sattem, un ancien flic devenu un détective privé opiniâtre. La comédienne CC Castillo (Outer Banks) incarnera le rôle d’un shérif du Missouri nommé Leigh Guerrero. Katrina Lenk jouera le personnage de Clare Shaw, la grande patronne très ambitieuse d’une firme pharmaceutique. Eric Laudin (The Right Stuff) prêtera ses traits à Kerry, un fêtard doué pour s’attirer des ennuis qui pourrait taper dans l’œil de Ruth.

Que sait-on de l’intrigue ?

A la fin de la saison 3, Wendy et Marty Byrde embarquent dans un jet privé en compagnie de l’avocate du cartel, Helen Pierce, en direction du Mexique suite à l’invitation d’Omar Navarro. Et ce malgré l’appel de l’agent du FBI Maya Miller, reçu sur le tarmac au moment de monter à bord de l’appareil, tentant de les avertir du danger qu’ils courent en se rendant sur place. La dernière scène voit Helen – qui avait manœuvré dans l’ombre pour les décrédibiliser et gérer elle-même les opérations de blanchiment d’argent – être exécutée d’une balle dans la tête sous le regard horrifié de Wendy et Marty recouvert de son sang.

«C’est un commencement», lâche alors Omar Navarro au couple. Sa manière de les désigner comme ceux qu’il a personnellement choisi dans la poursuite de ses activités criminelles. Wendy a réussi à le convaincre de leur fidélité (elle a accepté que son frère soit tué, tout de même), mais aussi dans leur capacité à légaliser une large partie de sa fortune qu’il pourra léguer à ses enfants. De son côté, Marty a utilisé l’enquête menée par le FBI sur leurs activités pour promettre à Navarro l’intervention des autorités américaines contre son principal rival au Mexique (après que ce dernier ait commandité l’attaque d’une cargaison sur le sol américain).

Dans une interview accordée au site Entertainment Weekly, le showrunner Chris Mundy est revenu sur ce moment capital. «Aussi douée que pouvait être Helen, il y a d’autres avocats compétents dans le monde. Mais Wendy et Marty ont réussi à atteindre deux objectifs inatteignables en apparence. Le premier a été l’obtention d’un casino, qui est le graal ultime quand on cherche à blanchir de l’argent », commence-t-il.

«Le deuxième, du moins dans l’esprit de Navarro, est qu’ils prétendent être en mesure d’utiliser leur relation avec le FBI pour obliger le gouvernement américain à s’attaquer à ses principaux rivaux dans cette guerre de narcotrafiquants, c’est quelque chose que personne n’est en mesure de faire, et cela a permis de donner un avantage décisif à Wendy et Marty à ses yeux», poursuit le showrunner.

Dans la saison 4, la pression imposée par le FBI sur les activités de Marty et Wendy promet de s’intensifier, étant donné leur rapprochement extrême avec le cartel. Marty semblait prêt à coopérer avec l’agent Maya Miller pendant un moment, avec l’objectif de faire tomber Navarro et de sauver sa peau et celle des membres de sa famille, mais cela semble être de l’histoire ancienne désormais.

La famille Byrde va également devoir gérer l’état mental du fils, Jonah, qui a compris que ses parents avait commandité la mort de Ben, son oncle (et frère de Wendy). La dernière image de lui le voyait, un fusil à la main, tirer dans la baie vitrée de leur maison, visiblement écœuré de découvrir jusqu’où ses parents étaient prêts à aller pour satisfaire les appétits du cartel.

Les fans de la série seront également très attentifs au devenir de Ruth. La jeune femme, qui était amoureuse de Ben, a décidé d’interrompre sa participation aux affaires de Marty et Wendy en lien avec le cartel. Elle a accepté de rejoindre l’équipe de Darlene Snell – qui est désormais en couple avec son cousin, Wyatt – qui souhaite relancer son commerce d’héroïne. Ce qui risque de contrarier très fortement Omar Navarro.

Comment cette histoire va se terminer ? Voilà ce qu’en dit Jason Bateman, qui en a longuement discuté avec Chris Mundy : «Je sais comment tout cela se termine. Je n’ai pas insisté pour qu’il me révèle les détails qui mèneront à cette conclusion cependant. Mais je voulais avoir la réponse à la question que tout le monde se pose : Vont-ils réussir à s’en sortir, ou vont-ils payer la facture ? Quel est le message que Chris souhaite faire passer aux téléspectateurs à propos des conséquences de ce que les Byrde ont fait – ou plutôt ce qu’ils n’ont pas fait ? Nous avons eu des conversations passionnantes à ce sujet, et ses idées sont excellentes. Qu’est-ce qui va se passer à la fin du dernier épisode : je le sais, et c’est une excellente conclusion».