Dorothée de nouveau sur le petit écran ? Le producteur Jean-Luc Azoulay tease son retour

Plus de vingt ans après l’arrêt de l’émission jeunesse culte Club Dorothée, l’animatrice qui a bercé les enfants des années 1990 devrait bientôt faire son retour sur le petit écran. C’est en tout cas ce que laisse entendre Jean-Luc Azoulay.

L’ancien (et futur ?) producteur des émissions animées jadis par Dorothée, à qui l'on doit aussi Salut les musclés, les Miel et les abeilles, Hélène et les garçons ou encore, plus récemment, Les mystères de l’amour, a fait savoir dans les colonnes de Télé2semaines qu’un projet de collaboration était envisagé.

« On travaille à la voir, peut-être, dans une série », a-t-il confié, ajoutant qu’à 67 ans, Dorothée, qui vit en Normandie, va « très bien ». Puis, en clin d’œil à un des tubes de l’intéressée, le producteur a clamé que ce retour ferait l'effet d'un « tremblement de terre, un typhon sur la mer, un grand coup de tonnerre... ».

Si l’animatrice et chanteuse s’est faite relativement discrète depuis qu’elle n’anime plus de programmes jeunesse, les fans ont pu récemment la voir dans un cameo dans le film « Nicky Larson et le parfum de Cupidon ».

« La télévision me manque aussi, et j'attends le projet qui saura me séduire. Je marche au coup de cœur… », avait déclaré Dorothée dans les colonnes de Télé 7 jours, en mars dernier.

A voir aussi