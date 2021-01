Elliot Page : deux mois après avoir annoncé qu'il était transgenre, l'acteur divorce

L’acteur transgenre Eliott Page a demandé le divorce de sa femme Emma Portner.

Dans une déclaration faite à DailyMail.com, l’acteur d’Umbrella Academy Elliot Page et la danseuse professionnelle Emma Portner ont révélé qu'ils s'étaient en fait « séparés l'été dernier », soit avant que l'acteur - qui avait annoncé en 2014 être «gay» - ne se présente comme non-binaire et transgenre, et qu'ils avaient maintenant décidé de rendre la séparation officielle.

« Après mûre réflexion, nous avons pris la décision difficile de divorcer après notre séparation de l'été dernier », indique le communiqué. « Nous avons le plus grand respect l'un pour l'autre et resterons amis proches », ont-ils confié. Leur union avait eu lieu il y a trois ans.

Début décembre 2020, la star canadienne de « Juno », jusqu'alors connue comme Ellen Page, avait annoncé s'appeler désormais Elliot Page. Emma Portner avait alors dans la foulée affiché publiquement son soutien à son (ex) compagne, faisant part de sa « fierté ».