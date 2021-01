«Gatsby, le magnifique» adapté en série par le créateur de «Vikings»

Une adaptation en série télévisée du célèbre roman «Gatsby, le magnifique» de F. Scott Fitzgerald est actuellement en développement. Le créateur de Vikings, Michael Hirst, est en charge d’écrire le premier scénario.

Selon le site américain The Hollywood Reporter, il s’agira d’une série avec une saison unique centrée sur la vie des personnages de ce roman publié en 1925, principalement celle de la communauté afro-américaine new-yorkaise des années 1920, de même que la subculture musicale de l’époque. La professeur Farah Jasmine Griffin, spécialisée dans la littérature afro-américaine, servira de consultante sur le tournage. Le projet a également reçu le feu vert de Blake Hazard, arrière-petite-fille de Scott et Zelda Fitzgerald, qui sera également présente au générique à la fois en tant que productrice et consultante.

«Aujourd'hui, alors que l'Amérique cherche à se réinventer une fois de plus, c'est le moment idéal pour regarder avec de nouveaux yeux cette histoire intemporelle, pour explorer ses personnages célèbres et emblématiques à travers le prisme moderne du genre, de la race, et de l'orientation sexuelle. La vision profondément romantique de Fitzgerald ne l’empêche pas d’examiner et d’exposer les dessous les plus sombres de l’expérience américaine, c’est pourquoi l’histoire parle à la fois de tragédie et d’espoir, et pourquoi elle continue de résonner», a commenté Michael Hirst.

Gatsby, le magnifique a été adapté à plusieurs reprises au cinéma, notamment en 2013 par le réalisateur Baz Luhrmann avec Leonardo DiCaprio dans le rôle principal. Pour le moment, aucun diffuseur et aucune date ne sont connus.

A voir aussi