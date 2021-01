Paris Hilton suit un protocole de fécondation in vitro sur les conseils de Kim Kardashian

Paris Hilton, qui fêtera ses 40 ans le 17 février prochain, a décidé de fonder une famille et a annoncé suivre un protocole de fécondation in vitro sur les conseils de son amie Kim Kardashian.

La jet-setteuse s’est confiée sur ce désir d’enfant au cours d’une interview pour le podcast The trend reporter with Mara. Paris Hilton a d’abord évoqué son bonheur avec Carter Reum, qui partage sa vie depuis un an. « C’est juste le gars de mes rêves… À 100%. Nous parlons mariage tout le temps et nous avons déjà trouvé les prénoms de nos bébés et tout ça. Je suis très excitée de passer à la prochaine étape de ma vie et enfin juste avoir une vraie vie », a-t-elle déclaré avant de dévoiler qu’elle suivait une procédure médicalisée «pouvant lui permettre de choisir d’avoir des jumeaux ».

« Nous avons suivi une procédure de FIV donc je peux choisir d’avoir des jumeaux si je le veux. C’est Kim Kardashian qui m’a parlé de ça. Je n’en savais rien. Je suis heureux qu'elle m'ait donné ce conseil et m'ait présenté son médecin», s’est enthousiasmée la grande sœur de Nicky, avant de révéler avoir déjà subi « la procédure d’extraction des œufs ». « C'était difficile, mais je savais que cela en valait la peine. Je l'ai fait plusieurs fois. »

La femme d’affaire s’est montrée plus heureuse que jamais. « Je crois vraiment qu'avoir une famille et avoir des enfants est le sens de la vie. Et je n'ai pas encore vécu cela, parce que j’avais l’impression que personne ne méritait cet amour de ma part, et maintenant j'ai finalement trouvé la personne ! »

