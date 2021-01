Cloris Leachman : l'actrice oscarisée vue dans la série Malcom est décédée

Oscarisée en 1972 pour sa performance dans le film «La Dernière Séance», et star du petit écran notamment grâce à son rôle de mamie acariâtre dans la série Malcolm, Cloris Leachman s’est éteinte ce mardi 26 janvier à l’âge de 94 ans.

Sa porte-parole a indiqué que la comédienne était décédée de causes naturelles. «Cela a été un privilège de travailler avec Cloris Leachman, l’une des actrices les plus intrépides de notre époque. Il n’y avait personne comme Cloris. Avec un seul regard, elle avait la capacité de vous briser le cœur ou de vous faire rire jusqu’à ce que les larmes coulent sur votre visage. Vous ne saviez jamais ce que Cloris allait dire ou faire, et cette qualité imprévisible faisait partie de sa magie incomparable », a-t-elle écrit dans un communiqué relayé par le magazine Variety.

« Elle aimait avec passion ses enfants (l’actrice en a eu cinq avec son mari impresario George Englund dont elle a divorcé en 1979, ndlr) et ses petits-enfants. Végétarienne de longue date, elle était une ardente activiste pour les droits des animaux », a-t-elle ajouté, précisant que la famille demandait que tous les dons en son nom soient faits aux associations PETA ou Last Chance for Animals.

Une actrice multi-récompensée

Née en 1926 dans l'Iowa, Cloris Leachman est l'une des premières à être membre du célèbre Actors Studio de New York. En soixante-dix ans de carrière elle a remporté de nombreux prix, dont un Oscar du meilleur second rôle féminin en 1972, mais aussi un Golden Globe, un BAFTA, et une vingtaine de nominations aux prestigieux Emmy Awards qu’elle a remporté à neuf reprises. Elle a joué dans plus de quarante films au cinéma dont trois dirigés par Mel Brooks, mais aussi à Broadway et à la télévision où elle est devenue très populaire dans les années 1970 grâce la sitcom The Mary Tyler Moore Show.

Oscar winner and multiple Emmy winner Cloris Leachman, best remembered as the delightfully neurotic Phyllis Lindstrom on “The Mary Tyler Moore Show” and her own subsequent sitcom, has died. She was 94. https://t.co/1eB4dnmo7z pic.twitter.com/hy0CnRPMex — Variety (@Variety) January 27, 2021

Ces dernières années elle était restée très active. En 2008, les téléspectateurs américains avaient notamment pu la voir dans l’émission Danse avec les Stars, où, alors âgée de 82 ans, elle est devenue la candidate la plus âgée du concours. Entre 2010 et 2014, elle a incarné la matriarche de la famille dans la série Raising Hope. Elle a par ailleurs prêté sa voix à de nombreux films d’animation dont Les Croods 2 en 2020. Entre 2001 et 2011, elle a marqué le petit écran en jouant la grand-mère tyrannique dans la série comique Malcom.

Attristé par la disparition de sa mamie à l'écran, l'acteur star de la série Malcom Frankie Muniz a ce mercredi rendu hommage à Cloris Leachman sur les réseaux sociaux : «Super triste d’apprendre pour Cloris Leachman. Elle était tordante en tournage parce qu’elle n’avait pas peur de tout tenter. Essayer de ne pas rire et de ruiner les prises a toujours été extrêmement difficile. Elle était aussi incroyablement douce avec tout le monde. Repose en paix grand-mère ».

