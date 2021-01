Demi Moore : le visage totalement méconnaissable de l'actrice intrigue les internautes

L’actrice Demi Moore a fait une apparition surprise sur le podium du défilé de la marque Fendi et son visage, méconnaissable, a stupéfait les internautes. S’agit-il de maquillage ou de chirurgie ? La question taraude ses fans.

Joues creusées, pommettes accentuées et bouche déformée, le passage de la star lors de la présentation de la collection printemps-été 2021 de Fendi, ce 27 janvier, à Paris n’est pas passé inaperçu. Des messages sur Twitter commentent ce changement physique radical.

C'est moi ou on dirait Courteney Cox là ? https://t.co/tTU3qCP3Gm — Thomas M (@ThomasMontet) January 27, 2021

HOLY SHITBALLS DEMI MOORE'S FACE pic.twitter.com/WNaiGDh0eT — Lockiebaws (@Lockiebaws) January 28, 2021

Pourquoi Demi Moore elle ressemble à une poupée de ventriloque ? — Un gentil lama (@Lamastiguitt) January 28, 2021

quand j'ai fait mes études on me parlait d'une certaine éthique médicale, comme on peut défigurer les gens comme ça #DemiMoore pic.twitter.com/GM5217uzDZ — Caducia BKR (@caducia) January 28, 2021

Tu crois pas que c’est un effet chelou du maquillage ? Kate Moss a une sale tête aussi. — Auroise Le Creuset de la Bretonnie (@Ohdeerlily) January 28, 2021

Whoever ruined Demi Moore’s face like that needs to go to jail omg. I legit feel so bad for her damn pic.twitter.com/KJmjYVRwDz — LIvulnerabilityhell (@LIvulnerability) January 28, 2021

Nahhhh what did Demi Moore do to her face ?!? — Bohemian Goddess (@SephoritaLova) January 27, 2021

Aux questionnements et critiques ont vite succédé les détournements…

ÚLTIMA HORA. Demi Moore protagonizará la nueva entrega de la saga PREDATOR pic.twitter.com/80Ge5C9fNR — Clint Piticlint (@ClintPiticlint) January 28, 2021

Demi Moore walks runways...all natural of course.... pic.twitter.com/zzS80BgwIt — Delta_Trader (@The_Top_End) January 27, 2021

Same Energy by Demi Moore pic.twitter.com/uHggm2v3Oc — Llorchs (@LegoLlorchs) January 28, 2021

Demi Moore on her way to South Park live action movie casting. #DemiMoore pic.twitter.com/rC8yQNnMtR — La perra liberada (@la_liberada) January 27, 2021

Alors la maquilleuse de l'actrice a-t-elle abusé du contouring ou le chirurgien du bistouri et du botox ? Pour se faire une idée, voici la vidéo du défilé :

Le changement pourrait n'être qu'éphémère, en tous les cas une photo de Demi Moore postée sur son compte en date du 24 décembre la montrait avec un visage plus familier.

Last Christmas Eve... Christmas is a little quieter this year but still full of love and gratitude! Happy holidays everyone pic.twitter.com/fHv8qg1ats — Demi Moore (@justdemi) December 24, 2020

Quant à savoir à quoi l'actrice ressemblait à son arrivée à Paris ce 26 janvier, le port du masque rend la tâche difficile...

Demi Moore, 58, and daughter Tallulah Willis, 25, join the A-list descent on Paris for haute couture Fashion Week https://t.co/QGT20ljwqy — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 26, 2021

Une vidéo volée lui redonne cependant une apparence moins étrange.

That moment when Demi Moore waves and smiles at you From an icon to a baby icon pic.twitter.com/h8qb0lXME4 — bryanboy (@bryanboy) January 27, 2021

