Pamela Anderson s'est mariée avec son garde du corps

Pamela Anderson a révélé avoir épousé son garde du corps, dont elle est tombée amoureuse lors du confinement lié à la pandémie de Covid-19.

Dans une interview « en exclusivité mondiale » pour le DailyMail, l’actrice a confié être tombée amoureuse de Dan Hayhurts, un ancien entrepreneur de sa petite ville natale qui l'a aidée à rénover sa demeure pendant le confinement. « Je suis exactement là où je dois être - dans les bras d'un homme qui m'aime vraiment », a-t-elle déclaré.

Pamela Anderson a partagé des photos et vidéos de la cérémonie intime qui s’est déroulée, sans famille ni amis, la veille de Noël dans une des propriétés canadiennes de la star rachetée à ses grands-parents il y a 25 ans, et située à Ladysmith. C’est dans ce village de pêcheurs sur le côté est de l'île de Vancouver qu'elle est née en 1967, et a grandi jusqu’à son déménagement à Los Angeles après avoir été repérée par le magazine Playboy. « Je pense que cette propriété romantique a beaucoup d'énergie de guérison, je suis en paix ici ».

Elle a dit six fois «oui»

Pour le grand jour, Pamela Anderson a revêtu une robe de mariée vintage dans les tons bleu et crème. Le bouquet de mariée était vaguement enveloppé de tulle bleu assorti à la robe et comprenait «un hortensia bleu, faisant écho à l'océan», détaille le DailyMail. Une branche d'olivier a été incluse « pour la paix, des roses pour l'amour romantique, le souffle des bébés pour les nouveaux départs, de l'eucalyptus pour les énergies purifiantes, l'orchidée exotique pour la passion, plus une branche de pin qui parle des racines ancestrales côtières et de la Terre mère ». Le gâteau des mariés était un simple gâteau végétalien fait maison à deux niveaux, avec notamment au dessus un cerf en verre soufflé « pour représenter son amour des animaux ».

Il ne s’agit pas du premier mariage pour l’ancienne star d’Alerte à Malibu, qui avait épousé Tommy Lee de 1995 à 1998 - qui est aussi le père de ses deux fils Brandon, 24 ans et Dylan, 23 ans - puis Kid Rock en 2006, avant de divorcer un an plus tard. Ensuite elle a épousé deux fois le producteur Rick Salomon, de 2007 à 2008, puis de 2014 à 2015. Plus récemment l’ancienne petite-amie du footballeur Adil Rami avait dit « oui » début 2020 à Jon Peters, mais son union avec le producteur septuagénaire n’aura duré que quelques jours. Rien en comparaison avec Dan Hayhurst dont elle semble éperdument amoureuse. « Cette année ensemble a été comme une année dans la vie d'un chien. Elle a compté pour sept ans », a-t-elle plaisanté.

Le couple projette de faire sa lune de miel dès que les restrictions sur les voyages seront levées, mais Pamela Anderson savoure déjà pleinement son bonheur affirmant vivre « chaque jour comme une lune de miel ».

