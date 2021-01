Friends : Jean-Claude Van Damme se serait très mal comporté avec Courteney Cox et Jennifer Aniston

La participation en guest-star de Jean-Claude Van Damme dans Friends a laissé un très mauvais souvenir à l’équipe de la série, qui dénonce notamment le comportement déplacé qu’a eu l’acteur avec les actrices Jennifer Aniston et Courteney Cox.

Dans un article publié ce jeudi 28 janvier par the Hollywood Reporter, Kevin Bright, le co-créateur de Friends, raconte que l’acteur avait commencé par arriver très en retard le jour du tournage de l’épisode de la saison 2 dans laquelle il devait faire une apparition. « [Jean-Claude Van Damme] est arrivé en plateau avec trois ou quatre heures de retard et il s’est dirigé droit vers sa caravane. Donc avec David, on s’est dit qu’on allait se présenter et lui demander s’il avait des questions. On est allés le voir et il a dit : ‘Non ! D’abord, je retiens les répliques. Vous me donnerez le feeling ensuite.’ »

Michael Lembeck, le réalisateur, confie que l’acteur n’était « pas préparé et arrogant », mais ce n’était pas le plus grave. Il aurait en effet eu aussi un comportement extrêmement déplacé vis-à-vis des actrices. « On a d’abord tourné avec lui et Jennifer [Aniston], raconte-t-il. Elle est ensuite venue me voir en me disant : ‘Lem, Lem, est-ce que tu peux me rendre un service et lui dire de ne pas mettre sa langue dans ma bouche quand il m’embrasse ?’ ». Michael Lembeck serait allé voir l’acteur pour lui demander gentiment d’arrêter, mais sa requête n’a pas été entendue. « On a tourné une autre scène un peu plus tard avec Courteney. Et là Courteney vient me voir et me dit : ‘Lem, est-ce que tu peux lui dire de ne pas mettre sa langue dans ma bouche ?’ Je n’arrivais pas à y croire ! J’ai dû lui dire encore une fois, un peu plus fermement. » Kevin Bright confirme de son côté qu’il a fallu « demander plusieurs fois » à Jean-Claude Van Damme d’arrêter de les embrasser avec la langue.

The Hollywood Reporter précise dans son article que, malgré leur demande, les agents de l’acteur n’ont pas souhaité réagir.

