Koh-Lanta : une ex-aventurière affirme que sa vie «n'a plus de sens»

Aventurière inoubliable de «Koh-Lanta», Sarah avait séduit les téléspectateurs avec sa rage de vaincre dans les épreuves. L’ex-aventurière vient de partager son désarroi face à la dégradation de son état physique.

La dernière fois que les fans de Koh-Lanta avait aperçue Sarah dans leur poste de télévision, elle s’apprêtait à quitter L’île des Héros en 2020 – sa troisième participation au célèbre jeu d’aventure de TF1– sur avis médical. A son retour en France, elle découvrait que sa blessure était plus grave que prévue. «Après avoir été examinée par un médecin aux Fidji, je suis rentrée en France rapidement où j'ai dû subir une opération en urgence. Je pensais avoir une simple hernie, alors qu’en fait j’avais une éventration abdominale», confiait-elle en mars 2020 à Télé 7 Jours.

C’est sur Instagram que la coach sportive a donné des nouvelles de son état de santé. Et malheureusement pour elle, la pose d’une prothèse à la jambe a été suivie de complications. Une épreuve qui semble atteindre son moral de fer.

«À gauche un genou normal et à droite un genou en souffrance. Voilà un an que je subissais la pose d'une prothèse totale... Victime d'une algodystrophie depuis, je ne souhaite à aucun sportif cette pathologie qui peut durer jusqu'à 2 ans. Ma vie n’a plus de sens depuis le 10 Février 2020...en plus du reste», écrit-elle. Fidèle à elle-même, Sarah parvient toutefois à se tourner vers les choses positives, comme le soutien de sa famille.

«La seule chose positive, c’est d’avoir une équipe exceptionnelle, c’est d’avoir un mari extraordinaire et des enfants en bonne santé et une fanfan qui prie le bon dieu chaque semaine pour que ça s’arrange. Alors je dirais que dans les malheurs il y a toujours de la positive attitude à en retirer ...belle journée à tous ...car ‘y’a pas d’fatigue qui soit’», conclue-t-elle en reprenant sa célèbre phrase prononcée lors de sa première participation à Koh-Lanta.

