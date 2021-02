Je te promets : le remake français de This is US vaut-il le détour ?

La série américaine à succès « This is US » (diffusée en France sur Canal+Série et portée par Milo Ventimiglia et Mandy Moore) a fait l’objet d’une adaptation française à découvrir à la télévision à partir de ce lundi 1er février. Intitulé Je te promets, ce remake avec notamment Camille Lou et Hugo Becker au casting, est-il une réussite ?

« La question n’était pas de faire mieux mais différemment », a confié Aline Panel, productrice chez Authentic Prod, qui a été choisie pour réaliser ce projet si ambitieux qu’il a attiré les remarques négatives bien avant d’être diffusé en avant-première sur la plate-forme Salto, et à partir de ce 1er février sur TF1. Contre toute attente, le résultat s'avère une réussite. Écrite par Brigitte Bémol et Julien Simonet, la première saison de Je te promets, qui raccourcit en 12 épisodes les 18 que comprenait la saison 1 de This Is Us, reste globalement fidèle à ce qui a fait le succès de la très émouvante originale. Toutefois, elle transpose l’histoire dans un contexte historique, social et culturel bien français.

Dans sa version américaine, le mélodrame - aussi subtil que bouleversant - de Dan Fogelman suit à plusieurs époques la famille Pearson, les parents, incarnés par Milo Ventimiglia et Mandy Moore, et leurs trois enfants, interprétés par Sterling K. Brown, Justin Hartley et Chrissy Metz. Une partie de l'action de la saison 1 se situe en 2016-2018 et la série utilise des flashbacks pour montrer les membres de la famille à différents moments de leur vie. Kevin et Kate sont nés en 1980. Leur mère attendait des triplés, mais un des bébés est mort-né. Résolus à rentrer chez eux avec trois bébés, Jack et Rebecca décident d'adopter dans leur famille blanche Randall, un enfant afro-américain né le même jour que leurs enfants et amené au même hôpital après son abandon par son père biologique.

Dans Je te promets, les rôles des parents sont tenus par Camille Lou et Hugo Becker, et ceux des «triplés» de la famille - renommée Gallo - par Marilou Berry (Maud), Guillaume Labbé (Michaël) et Narcisse Mame (Mathis). « Toute l’adaptation a consisté à s’adapter à un public français et à le toucher dans son histoire à la fois intime et sociale avec pour toile de fond les quarante dernières années», a expliqué la productrice. Les premiers changements ont concerné les personnages. « On a gardé le principe de base, à savoir cette fratrie particulière, ainsi que l’histoire et les intrigues qui en découlent et sont d’une qualité exceptionnelle. En revanche, on a changé le contexte social, politique et géographique. Les métiers des protagonistes ne sont par exemple plus les mêmes. Le personnage de Michaël, acteur de soap dans la série originale, une industrie hollywoodienne qui n’existe pas en France, devient footballeur, un sport très fédérateur et symbolique chez nous. De même, Maud et Tanguy ne se rencontrent pas dans un groupe de parole pour personnes en surpoids mais fortuitement, à la sortie d’un magasin. Du coup, la problématique du poids est au départ seulement celle de Maud, contrairement à l’histoire américaine, et cela va venir gangréner toute leur construction de couple. Mathis est adopté comme dans la version originale. Mais nous avons adapté son histoire à celle des immigrés français de la décolonisation, qui est très différente de l’histoire des Afro-Américains. Enfin, Paul, le père dans Je te promets, est ouvrier dans la construction de bateaux, un artisanat très français qui va se retrouver confronté au recul industriel et à la mondialisation au fil des épisodes », a détaillé Aline Panel.

« Pendant l’écriture, le travail d’adaptation a été fondamental à l’étape des dialogues pour que nos personnages réfléchissent et parlent comme de véritables Français, pétris de notre histoire et de notre psychologie latine. Les dialogues sont plus pudiques et parfois plus secs mais sans perdre la touche propre à This is US : les fameux monologues permettant d’accéder à l’âme des personnages. » Autre différence, contrairement aux Américains, Je te promets a été tourné uniquement en décors naturels pour justement bien «franciser» les choses. La bande-originale elle aussi a été pensée pour la France. Dans chaque épisode, on entend au moins un titre de la chanson française qui a marqué toutes ces années : Alain Souchon, Laurent Voulzy, Jean-Jacques Goldman, Renaud, Francis Cabrel et bien sûr Johnny Hallyday avec le titre Je te promets. Pour parachever de transporter dans l'espace et le temps les téléspectateurs, des archives d’émissions de télévision, des publicités de l’époque et des références politiques ou culturelles comme Coluche, les restos du cœur, la création de la fête de la musique, ou encore le tristement célèbre coup de boule de Zidane... ont été glissées.

Concernant sa construction, Je te promets conserve le principe de raconter son histoire à travers plusieurs lignes temporelles. La naissance des triplés – Maud (Marylou Berry), jeune femme en surpoids, Michaël (Guillaume Labbé), footballeur de Ligue 1 et Mathis (Narcisse Mame), trader et père de famille comblé - se situe à l’arrivée de François Mitterrand et des socialistes au pouvoir : « Ce rêve et cette promesse non tenue vont former en partie les névroses de nos personnages », analyse la productrice. A un autre moment il sera question de la guerre d'Algérie, «en équivalent avec ce que les Américains font avec la guerre du Vietnam», a-t-elle ajouté.

Qu’est-ce qui rend Je te promets aussi attachante que This is us ? En traitant comme son modèle de thèmes universels comme la parentalité, la filiation, le couple, le sentiment d’appartenance à une famille - qu’il y ait ou non des liens du sang - et celui de légitimité dans la société, mais aussi des sujets de société comme l’obésité ou le racisme, la série ne peut laisser insensibles les téléspectateurs, même ceux qui ont déjà vu les cinq saisons du bijou d'émotion qu'est la série originale. Comme son modèle, Je te promets pousse chacun à s’interroger sur ses propres liens familiaux et à vibrer au rythme des coups du destin qui frappent les personnages, en s'interrogeant sur les comportements et décisions qu’ils ont déjà ou auraient adoptés en semblable situation. La magie This is US tient beaucoup à l’identification et l’empathie que les téléspectateurs projettent sur les personnages. Alors que sur le papier le challenge de faire aussi bien s'avérait impossible à relever, Je te promets parvient à cette même alchimie qui fait couler, encore une fois, beaucoup de larmes.

«La famille, tout le monde en a une et c’est une valeur qui aujourd’hui reste très forte, notamment en ces temps d’épidémie et d’isolement», analyse la productrice, pour qui la série met en scène des personnages extrêmement sincères et attachants, sans être naïfs. «Ces protagonistes courageux et bienveillants tiennent leurs promesses et malgré les difficultés de la vie, c’est le plus souvent l’amour qui triomphe !», s'enthousiasme-t-elle, assurant que Je te promets parlera aux enfants, sensibles aux souffrances qu’ils vivent ou perçoivent sans oser les raconter, mais «raisonnera aussi chez les adultes car nous sommes tous confrontés à des problèmes intimes ou de place dans la société qui trouvent leurs racines dans l’enfance. Ils se reconnaîtront et vivront avec ces protagonistes tous ces moments et étapes clés de la vie, qu’ils soient tristes ou heureux. Dans le monde dans lequel nous vivons, cette série émouvante inspire et fait du bien ! Je te promets peut vraiment réunir toutes les générations».

