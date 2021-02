Armie Hammer accusé de violences et cannibalisme : l’épouse de l’acteur apporte son soutien aux victimes

Suite aux accusations de violences et de cannibalisme portées à l’encontre d’Armie Hammer, Elizabeth Chambers, la mère des enfants de l’acteur, s’est exprimée pour la première fois.

Il y a trois semaines, son futur ex-époux - avec lequel elle est en instance de divorce depuis juillet 2020 - avait été accusé par plusieurs femmes de violences physiques et psychologiques. Les jeunes femmes avaient notamment mis en ligne des messages que l’acteur de Call me by Your Name leur aurait envoyés et dans lesquels il aurait partagé des fantasmes de viols et de cannibalisme. A la suite de ces révélations, l'acteur, qui avait de son côté dénoncé des «accusations mensongères», avait été contraint de se retirer de plusieurs projets cinématographiques.

Dans un message posté ce mardi sur Instagram, Elizabeth Chambers a fait savoir combien elle était choquée, et qu’elle apportait son soutien aux présumées victimes. « Depuis des semaines, j'essaie de comprendre tout ce qui s'est passé. Je suis choquée, navrée et dévastée », commente l’ex-femme de l’acteur. J’écoute et je continuerai d’écouter et de m'informer sur ces questions délicates. Je ne savais pas à quel point j’en savais peu. Je soutiens toute victime d'agression ou de maltraitance et j'exhorte toute personne ayant subi cette douleur à demander l'aide dont elle a besoin pour guérir. »

Elizabeth Chambers a aussi tenu à rappeler qu’elle se devait de protéger ses jeunes enfants de cette sordide affaire. «Pour le moment, je ne ferai pas d’autre commentaire. Mon seul objectif reste de veiller sur nos enfants, sur mon travail et sur la guérison pendant cette période extrêmement difficile. Merci pour tout votre amour et votre soutien, et merci d'avance pour votre gentillesse, votre respect et votre considération pour nos enfants et moi-même alors que nous cherchons le moyen de passer à autre chose», a-t-elle conclu.

